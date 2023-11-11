Вот какие сорта хлеба выпускались в СССР: современным людям остается только завидовать

Даже сейчас нет такого разнообразия в магазинах

Сейчас на магазинных полках лежат десятки самых разных сортов хлеба — на любой вкус и цвет. Многие уверены, что в советское время такого широкого ассортимента не было, особенно в глубинке. Однако в действительности тогда выпускались сотни наименований.

О разнообразии наглядно говорят сохранившиеся каталоги 1970–1980-х годов. Тогда пекли не только бублики, батоны, баранки, булочки, сайки, калачи, крендели, лаваши и плетенки. Одного только ржаного хлеба существовали десятки сортов — рижский, московский, орловский, бородинский, украинский и другие.

Изделий из пшеничной муки было гораздо больше. В списке имеются: хлеб молочный, донецкий, целинный, горчичный, карельский, бутербродный, чайный, красносельский и даже кисло-сладкие хлебцы, рассказывает портал «Назад в СССР».

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