Убирали кляксу и делали дыру: спорим, вы неправильно пользовались синей стороной терки

Опубликовано: 18 января 2026 16:30
 Проверено редакцией
терка
Убирали кляксу и делали дыру: спорим, вы неправильно пользовались синей стороной терки
Фото: Городовой.ру

Синяя часть на школьном ластике — это не просто дизайн. Как пояснили в Уральском государственном лесотехническом университете, у каждой половины резинки своё назначение.

Синяя сторона содержит больше абразивных частиц, поэтому она предназначена для стирания твёрдого карандаша с плотных поверхностей, например, с картона или специальной чертёжной бумаги. Не ручки, как ошибочно считали миллионы детей.

Красная же половина, более мягкая, отлично справляется с обычным карандашом на стандартных листах. Такое разделение позволяет аккуратно работать с разными материалами.

Современные ластики производят из смеси натуральной и синтетической резины, добавляя для эластичности пластификаторы, а для нужной «стирающей» способности — мел или пемзу.

Автор:
Игорь Мустафин
Полезное
