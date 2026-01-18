Убирали кляксу и делали дыру: спорим, вы неправильно пользовались синей стороной терки

Синяя часть на школьном ластике — это не просто дизайн. Как пояснили в Уральском государственном лесотехническом университете, у каждой половины резинки своё назначение.
Синяя сторона содержит больше абразивных частиц, поэтому она предназначена для стирания твёрдого карандаша с плотных поверхностей, например, с картона или специальной чертёжной бумаги. Не ручки, как ошибочно считали миллионы детей.
Красная же половина, более мягкая, отлично справляется с обычным карандашом на стандартных листах. Такое разделение позволяет аккуратно работать с разными материалами.
Современные ластики производят из смеси натуральной и синтетической резины, добавляя для эластичности пластификаторы, а для нужной «стирающей» способности — мел или пемзу.