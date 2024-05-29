Вредные добавки и опасные бактерии: топ-5 блюд, которые в Таиланде лучше даже не пробовать

Таиланд входит в пятерку самых популярных стран для отдыха россиян. В Азию едут за лазурным океаном, красивыми коралловыми рифами, сладкими фруктами и странными традициями. Конечно, гастрономии отводится огромная роль в путешествии, так как есть приходится каждый день и в самых разных местах.

Многие знают, что на местных рынках продаются жареные тараканы, сверчки или жирные личинки, но бояться стоит совсем не этого. Подвох находится там, где его совсем не ожидают туристы.

Что лучше не есть

Оказывается, Ассоциацией по вопросам питания в Таиланде проводилось исследование, в котором эксперты изучили популярные блюда, продаваемые на курортах. В некоторых из них были обнаружены и кишечные палочки, и бактерии, и пищевые добавки, которым точно не место в организме человека. Было взято 50 образцов еды у уличных торговцев. Количество микробов выше допустимого выявили у 42% образцов, высокий уровень пищевых добавок — у 38%. Вот пять самых опасных блюд:

Салат из папайи;

Рис с красной свининой;

Рис с курицей;

Рис с хрустящей свининой;

Рис со свиной ножкой;

По возможности лучше брать такое там, где вы уже пробовали данное яство. Конечно, риск нарваться именно на плохое блюдо мал, но он все-таки остается, считают специалисты. Желудок тайцев может переварить подобную пищу очень просто, а вот россиянину придется несладко, предупредили на портале «Тонкости туризма».

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Что обязательно попробовать

Хоть в блюдах с рисом и нашли опасные бактерии, но все-таки этот продукт у тайцев всегда был и остается на первом месте. Варят крупу без соли и едят руками вместо хлеба. Так они заедают острые соусы и мясо. Обожают во всем мире и тайский сум Том ям.

«Выдающееся сочетание остроты, кислоты и пряности. В этот кисло-острый суп на основе куриного бульона с морепродуктами и лемонграссом, листьями каффир-лайма, свежими корнями калгана и перцем чили, влюбляешься с первой ложки. Это ключ к хорошему настроению и безмерная радость для вкусовых рецепторов», — пишут на официальном сайте Ассоциации туроператоров.

Источник фото: Legion-Media

Попробовать стоит окуня, приготовленного на пару или жаренного целиком во фритюре. И не уходите из кафе, пока не отведаете традиционный тайский салат Сом Там. Он готовится из зеленой папайи, стручковой фасоли, помидоров, жареного арахиса, чили, чеснока и сока лайма.

Источник фото: Legion-Media