Всего одна буква сразу выдаст китайскую гречку: внимание на этот символ

В петербургских супермаркетах гречки — море, но хорошей среди неё меньше, чем кажется. И если потом на кухне кашу ведёт себя как прессованная пыль, горчит и разваливается в комки — поздравляю, вы купили импорт, который наши магазины любят притаскивать «под шумок».

Вся магия — в одной букве на упаковке. Российская крупа обозначается R, китайская — C. Буква «С» — сразу оставляем на прилавке. Это не секретный код, не шпионская метка — просто маркировка страны происхождения, но она экономит вам нервы и ужин.

У китайской гречки все плохо: мелкое зерно, тёмный матовый оттенок и округлая форма, будто её катали по полировальному станку. У отечественной ядрицы лицо другое — более крупное, более светлое, нормально пахнет и нормально варится, а не превращается в сухой корм.

Секрет выбора детский: смотрите на букву и на внешний вид. Кто игнорирует этот пункт — потом жалуется, что гречка в России «стала не та». Не стала. Просто покупать надо не что попало.