WhatsApp внесли в реестр Роскомнадзора: что с ним будет в 2025 году

Роскомнадзор добавил мессенджер WhatsApp и сервис видеозвонков Skype в реестр организаторов распространения информации (ОРИ), согласно данным реестра. Это произошло 19 декабря.

Что это значит для пользователей?

Реестр ОРИ был создан в 2014 году и включает компании, обязанные предоставлять данные о действиях пользователей, включая переписки, ФСБ и другим уполномоченным государственным органам. Согласно закону Яровой, эти компании обязаны хранить данные о звонках и сообщениях пользователей в течение шести месяцев.

WhatsApp и Meta*

WhatsApp — единственный сервис из крупных продуктов Meta, который продолжает работать в Петербурге. В то время как соцсети Instagram и Facebook были заблокированы в 2022 году. В прошлом году глава думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн заявлял, что если WhatsApp продолжит нарушать российское законодательство и не будет сотрудничать с властями, то сервису грозит «судьба всей Meta».

Штрафы за нарушение законодательства

WhatsApp уже не раз штрафовали в России. В 2021-2022 годах мессенджер получил штрафы за отказ локализовать данные российских пользователей в стране. Сумма первого штрафа составила 4 млн рублей, второго — 18 млн рублей, пишетт источник.