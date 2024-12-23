WhatsApp внесли в реестр Роскомнадзора: что с ним будет в 2025 году

Роскомнадзор добавил мессенджер WhatsApp и сервис видеозвонков Skype в реестр организаторов распространения информации (ОРИ), согласно данным реестра. Это произошло 19 декабря.
Что это значит для пользователей?
Реестр ОРИ был создан в 2014 году и включает компании, обязанные предоставлять данные о действиях пользователей, включая переписки, ФСБ и другим уполномоченным государственным органам. Согласно закону Яровой, эти компании обязаны хранить данные о звонках и сообщениях пользователей в течение шести месяцев.
WhatsApp и Meta*
WhatsApp — единственный сервис из крупных продуктов Meta, который продолжает работать в Петербурге. В то время как соцсети Instagram и Facebook были заблокированы в 2022 году. В прошлом году глава думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн заявлял, что если WhatsApp продолжит нарушать российское законодательство и не будет сотрудничать с властями, то сервису грозит «судьба всей Meta».
Штрафы за нарушение законодательства
WhatsApp уже не раз штрафовали в России. В 2021-2022 годах мессенджер получил штрафы за отказ локализовать данные российских пользователей в стране. Сумма первого штрафа составила 4 млн рублей, второго — 18 млн рублей, пишетт источник.
*WhatsApp принадлежит Meta — экстремистской организации, запрещённой в России.