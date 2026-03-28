Научилась печь пасхальные булочки: тесто мягкое и воздушное, корочка румяная - выпекаются 20 минут

Пасхальные булочки с крестом — угощение, которое многие выпекают к Светлому Христову Воскресению. Ароматные, с пряностями и изюмом, они украшены сверху крестом из теста. Приготовить их дома проще, чем кажется, а результат порадует всю семью.
Для теста (рецепт рассчитан на 12 булочек)
- 500 г пшеничной муки
- 65 г сахарной пудры
- цедра 1 апельсина
- 1 ч. ложка корицы
- 7 г сухих дрожжей
- 0,5 ч. ложки соли
- 1 стакан подогретого молока
- 50 г сливочного масла
- 2 яйца
- 200 г изюма
Для креста:
- 50 г муки
- 50 г воды
В глубокой миске смешайте все сухие компоненты. Добавьте нарезанное кубиками масло и перетрите кончиками пальцев до состояния крошки. Добавьте тёплое молоко, яйца, изюм и хорошенько перемешайте.
Вымешивайте тесто руками около 10-15 минут, до гладкости. Миску смажьте маслом, положите в нее тесто, накройте плёнкой и оставьте в тепле на 1–2 часа. Когда тесто поднимется вдвое, выложите его на присыпанную мукой поверхность.
Нарежьте на 12 одинаковых кусков, скатайте шарики. Противень застелите пергаментом и выложите булочки, на расстоянии 1 см друг от друга. Накройте плёнкой и дайте постоять ещё час.
Разогрейте духовку до 200C (180C с конвекцией).
Чтобы нанести крест, смешайте муку с водой до однородной пасты, переложите в кондитерский мешок и изобразите крест на каждой булочке. Выпекайте 20 минут до золотистого цвета.
Достаньте булочки из духовки, подавайте тёплыми, со сливочным маслом.
Как и кулич, пасхальные булочки долго остаются мягкими и не черствеют.
Ранее Городовой рассказал рецепт простого кулича.