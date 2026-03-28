Научилась печь пасхальные булочки: тесто мягкое и воздушное, корочка румяная - выпекаются 20 минут
Николай II одной фразой описал вечные проблемы русского человека: актуально и в наше время – за 100 лет ничего не изменилось Полезное
Майские насадки для рыбалки – работают там, где червь и опарыш бессильны: 3 природных деликатеса Полезное
Топ-5 мест, где у хвостатых есть шанс: города России с самым цивилизованным отношением к бездомным животным Полезное
Трачу 20 рублей: Получаю классную подкормку для спатифиллума - белые паруса "стреляет" без устали Полезное
Добавили в мешанку - надои упали: какие фрукты-овощи козам дают поштучно, какие - строго нельзя Полезное
Научилась печь пасхальные булочки: тесто мягкое и воздушное, корочка румяная - выпекаются 20 минут

Опубликовано: 28 марта 2026 09:07
 Проверено редакцией
Legion-Media
Рецепт мягких сдобных булочек

Пасхальные булочки с крестом — угощение, которое многие выпекают к Светлому Христову Воскресению. Ароматные, с пряностями и изюмом, они украшены сверху крестом из теста. Приготовить их дома проще, чем кажется, а результат порадует всю семью.

Для теста (рецепт рассчитан на 12 булочек)

  • 500 г пшеничной муки
  • 65 г сахарной пудры
  • цедра 1 апельсина
  • 1 ч. ложка корицы
  • 7 г сухих дрожжей
  • 0,5 ч. ложки соли
  • 1 стакан подогретого молока
  • 50 г сливочного масла
  • 2 яйца
  • 200 г изюма

Для креста:

  • 50 г муки
  • 50 г воды

В глубокой миске смешайте все сухие компоненты. Добавьте нарезанное кубиками масло и перетрите кончиками пальцев до состояния крошки. Добавьте тёплое молоко, яйца, изюм и хорошенько перемешайте.

Вымешивайте тесто руками около 10-15 минут, до гладкости. Миску смажьте маслом, положите в нее тесто, накройте плёнкой и оставьте в тепле на 1–2 часа. Когда тесто поднимется вдвое, выложите его на присыпанную мукой поверхность.

Нарежьте на 12 одинаковых кусков, скатайте шарики. Противень застелите пергаментом и выложите булочки, на расстоянии 1 см друг от друга. Накройте плёнкой и дайте постоять ещё час.

Разогрейте духовку до 200C (180C с конвекцией).

Чтобы нанести крест, смешайте муку с водой до однородной пасты, переложите в кондитерский мешок и изобразите крест на каждой булочке. Выпекайте 20 минут до золотистого цвета.

Достаньте булочки из духовки, подавайте тёплыми, со сливочным маслом.

Как и кулич, пасхальные булочки долго остаются мягкими и не черствеют.

Ранее Городовой рассказал рецепт простого кулича.

