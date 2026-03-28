Топ-5 мест, где у хвостатых есть шанс: города России с самым цивилизованным отношением к бездомным животным

В этих российских городах бездомные животные могут быть счастливы

Говорят, что об уровне цивилизованности общества в стране можно судить по отношению к пожилым людям, детям и бездомным животным. Старики и дети - это категория граждан, которая требует особого внимания, и тут в каждой стране существуют меры поддержки, чего нельзя сказать о бездомных животных. К счастью, в России есть города, где у бродячих кошек и собак есть шанс на нормальную жизнь. Расскажем, какие города входят в пятерку самых цивилизованных по отношению к бездомным животным.

Топ-5 таких городов составила российский общественный деятель и зоозащитник Елена Акинфовна Шаройкина. Она называла города, в которых работа по гуманному урегулированию количества бездомных животных поставлена на поток. И самое интересное, что речь не только о мегаполисах - в пятерке оказались и крайне небольшие города. Итак, вот пятерка самых гуманных по отношению к бродячим жиотным городов России:

Москва;

Санкт-Петербург;

Иваново;

Вологда;

Казань.

Елена рассказала, что общего у этих городов и в чем их рецепт успеха. Так, в каждом населенном пункте действует не разовая акция, а продуманная стратегия. Власти в этих городах не ведут пустых разговоров, а ориентируются на три составляющие:

гуманность. Численность бездомышей регулируется форматом "ОСВВ", что означает "отлов-стерилизация-вакцинация-возврат". При этом на практике получается так, что большая часть животных, попавших под программу "ОСВВ", все же не возвращается на место, а пристраивается в добрые руки, особенно если речь идет о животных, которым на месте отлова угрожает опасность по каким-либо причинам - близость опасного производства, травля со стороны недоброжелателей и т. д.;

диалог с обществом. Работа с населением ведется постоянно. Волонтеры обращаются не только к тем, кто любит и готов помогать животным, но и к тем, кто их опасается или не желает принимать как часть городской среды. Народ призывают к гуманному отношению к животным в листовках, на благотворительных акциях, в постах и статьях в соцсетях;

последовательность. Политика не меняется из-за сиюминутных настроений, что дает стабильный результат.

Да, возможно, программа "ОСВВ" - это не тот формат, который сработает за один год, но, глядя на эти города, которые десятилетиями практикуют этот метод регулирования численности бездомных животных, мы видим, что уличных собак и кошек становится в разы меньше, и все это без жестокости, обстрела, травли. В этих городах люди с детства знают, что бездомному животному можно и нужно помочь или хотя бы не мешать ему выживать дальше. Гуманное отношение к бездомным животным - это то, что делает нас людьми.