Майские насадки для рыбалки – работают там, где червь и опарыш бессильны: 3 природных деликатеса

Май считается переломным месяцем для рыболовов. Вода в реках и озерах прогревается, рыба отходит от нерестового голода и становится привередливой.

В это время многие рыбаки используют стандартные наживки, в результате чего остаются без улова. Однако в мае следует учитывать сезонные изменения в рационе обитателей водоема и отказаться от червей и опарышей.

Ручейник

Эта наживка становится настоящим "королем" улова. Личинка является желанной едой для плотвы, голавля и подлещика. Рыба берет ее молниеносно, поскольку этот корм уже знаком ей.

Найти ручейника можно в донном мусоре у поваленных деревьев или под камнями. Насаживать личинку следует аккуратно, прокалывая крючком с тупого конца, чтобы сохранить ее подвижность в воде.

Личинка майского жука

Это мясистое лакомство для рыбы можно найти в огороде или компостной куче. На "деликатес" отлично клюют лещ, карп, линь и крупный карась. Голавль и вовсе хватает ее без раздумий, поскольку считает личинку десертом.

Для насадки лучше использовать крючок с длинным цевьем, прокалывая тельце ниже головы и выводя жало вдоль тела, чтобы наживка сохранила естественный вид.

Пиявка

В конце весны она становится одним из самых "убойных" вариантов для ловли, поскольку входит в естественный рацион крупных карповых рыб и хищников. Язь, голавль и крупная плотва реагируют на нее гораздо смелее, чем на искусственные приманки.

Насаживать пиявку лучше за один конец, чтобы она сохраняла активность и привлекательно двигалась в воде. Держится такой "живец" на крючке надежно, а хранить его можно несколько суток в обычной банке с речной водой, сообщает "Рыболовные Советы".

