Трачу 20 рублей: Получаю классную подкормку для спатифиллума - белые паруса "стреляет" без устали

Совет по подкормке спатифиллума для цветения.

Спатифиллум - не самый популярный цветок для дома, он достаточно капризен и заставить его давать цветы, которые напоминают белые паруса, достаточно непросто.

Его также называют женским счастьем, есть примета, что если подарить его одинокой женщине, то она быстро найдёт для себя любовь и станет счастлива в личной жизни.

Чем подкормить спатифиллум для получения бесперебойного цветения рассказывают на канале "Дачные будни".

Подкормки для появления бутонов называют "взрывателями цветения", но стоят они достаточно дорого. Есть и более бюджетный вариант подкормки спатифиллума. Пакетик препарата стоит сущие копейки, приобрести ео можно всего за 20 рублей, а хватит его аж на 40 литров полива растений.

Называется удобрение монофосфат калия, его можно найти в любом цветочном магазине или лавке для дачников. Стоит обязательно держать его под рукой. Если вы видите, что ваш спатифиллум никак не хочет просыпаться и образовывать бутоны, готовьте для него полезный полив.

Разводите монофосфат калия по инструкции на пачке, добивайтесь полного растворения в воде, и средство готово. Можно вносить его под корни спатифиллума вместо воды. Растению хватит одного полезного полива, чтобы вскоре разразиться невероятным цветением. Бутоны будет "стрелять" один за одним.

Также раствор монофосфата калия можно использовать и для полива других комнатных цветов. Это поможет укрепить их корневую систему, нарастить зелёную листву, а также запустить долгожданное цветение. Фосфор и калий в составе средства обязательно приведут в полный порядок ваши комнатные цветы. И тратиться на дорогущие удобрения не понадобится.

