Как будто лето в каждой ягодке: лучшие сорта вишни для капризного климата средней полосы

Сорта вишни для средней полосы с гигантскими плодами

Главная ошибка садоводов - выбрать не тот сорт. Если вишня не приспособлена к вашему климату, она может не пережить зиму или просто откажется давать урожай.

Для средней полосы лучше всего подходит вишня обыкновенная и гибриды с черешней. Агроном, выпускница ТСХА Ксения Давыдова рассказала о самых урожайных и вкусных вариантах.

Антрацитовая

Красивый куст высотой около 2 м с широкой кроной. Ягоды почти черные, с темно-красной мякотью, весят около 5 г. Созревают в середине лета.

Вкус насыщенный, напоминает смесь клубники и вишни. Сорт выносливый: не боится весенних заморозков, жары и грибковых болезней. Ягоды легко перевозить.

Шоколадница

Аккуратное деревце с густой кроной. Дает до 15 кг плодов за сезон. Ягоды темно-красные, сладкие с легкой кислинкой. Хорошо переносит морозы и засуху, но любит солнце. Если перелить водой - может загнить.

Десертная Морозовой

Дерево вырастает до 3 м. Ягоды крупные (8–10 г), очень сладкие и ароматные. С одного дерева можно собрать до 35 кг урожая. Созревает одним из первых. Сорт удивительно неприхотлив: выдерживает и морозы, и засуху, растет на солнце и в полутени.

Владимирская

Старый проверенный сорт. Привитые саженцы растут деревом, непривитые - кустом. Крона раскидистая, требует простора. Ягоды черные, с темно-бордовой мякотью, сладкие с кислинкой. Морозы переносит отлично, засуху - тоже. Любит солнце и не требует сложного ухода.

Встреча

Невысокое деревце (до 2 м), но урожайное. Ягоды крупные, до 12 г, насыщенного темно-красного цвета. Сорт специально выведен для средней полосы, хорошо зимует и не капризничает.

Ночка

Это гибрид вишни и черешни. Дерево до 3 м, выглядит нарядно. Плоды крупные, темно-красные, блестящие, сладкие. Цветет во второй половине мая, плодоносит к середине лета. Начинает давать урожай на 4-й год. Морозов и засухи не боится, любит солнце.

Ивановна

Еще один удачный гибрид. Дерево высокое с густой кроной, поэтому сажать его нужно на просторном солнечном месте. Ягоды крупные, темно-красные, мясистые и нежные. Вкус сладкий с легкой кислинкой. Сорт морозостойкий и засухоустойчивый.

"Большинство сортов вишни самобесплодны. Это значит, что для урожая рядом нужно посадить другой сорт, который будет цвести в то же время. Иначе ягод будет мало или не будет вовсе", - отметила агроном.

Ранее портал "Городовой" сообщал, как защитить сад от клопов-солдатиков.