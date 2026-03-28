Работники птицефабрик никогда не покупают яйца категории СО – на это есть веская причина: вот в чем подвох
Работники птицефабрик никогда не покупают яйца категории СО – на это есть веская причина: вот в чем подвох

Опубликовано: 28 марта 2026 11:34
 Проверено редакцией
Работники птицефабрик никогда не покупают яйца категории СО – на это есть веская причина: вот в чем подвох
Работники птицефабрик никогда не покупают яйца категории СО – на это есть веская причина: вот в чем подвох
Почему сотрудники птицефабрик не покупают яйца СО и какую категорию они берут взамен 

Автор Дзен-канала "Тарелка/Рецепты" (18+) объяснила, почему работники птицефабрик никогда не покупают яйца категории СО. Хотя, казалось бы, это самые крупные и красивые яйца, да и цена у них соответствующая. Но оказалось, что не все так просто.

Почему лучше обходить яйца СО стороной

По словам блогера, ее соседка много лет проработала на птицефабрике и рассказала ей, почему не стоит даже смотреть в сторону яиц отборной категории. Дело в том, что крупные яйца несут в основном старые несушки, которые основную часть жизни провели под воздействием гормонов, стимулирующих их продуктивность.

Ведь размер и вид яйца напрямую зависит от возраста птицы и искусственных стимуляторов. Поэтому полезных веществ в яйцах отборной категории гораздо меньше, чем в других.

Вместе с тем более мелкие и, казалось бы, неприглядные яйца С1 и С2 несут молодые и пока здоровые куры, которых еще не успели "напичкать" гормонами. Поэтому их яйца считаются более питательными.

Какие яйца покупают работники птицефабрик: не С1 и не С2

Но сами сотрудники птицефабрик покупают даже не яйца С1 и С2, а совсем другие. Они выбирают диетические яйца категории Д1. Они могут храниться всего неделю, что свидетельствует об отсутствии консервантов. Такие яйца нужно хранить только при комнатной температуре: они продаются максимум на следующий день после того, как были снесены курицей. По признанию бывшей работницы фабрики, такие яйца – самые вкусные и питательные, с неподвижным желтком и плотным белком.

