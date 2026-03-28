Против долгоносика на клубнике – то что нужно: 2 пшика на куст – и жук испарился, будто его и не было

Чем обработать клубнику против долгоносика

Весной в саду просыпается один из самых назойливых вредителей - долгоносик, которого в народе называют "слоником" из-за длинного хоботка. Он прогрызает почки клубники, повреждает бутоны, листья и молодые побеги. Полностью выгнать жука с участка невозможно, но если вовремя начать действовать, можно сохранить урожай.

Эффективный способ защиты

Препарат "Фитоверм" считается самым надежным помощником в борьбе с жуком. Опрыскивать кусты им можно только при температуре выше 15 градусов, иначе эффекта не будет.

Обработку повторяйте 1 раз в неделю и старайтесь смачивать нижнюю сторону листьев. Если после опрыскивания прошел дождь, процедуру стоит повторить.

Народное средство

Выкопайте конский щавель вместе с корнями и измельчите. Плотно уложите зелень в ведро и залейте водой так, чтобы она покрыла траву.

Оставьте на 3 дня для брожения, после чего долейте воды до краев. Для полива разбавляйте 1 литр настоя в 9 литрах воды.

Этим раствором можно поливать клубнику прямо из лейки раз в неделю даже в прохладную погоду. Щавелевая кислота в составе настоя портит аппетит долгоносика, сообщает "Посад".

"Я заметила, что обработанную конским щавелем клубнику долгоносик не трогает. Но это средство для профилактики, если долгоносика нет", - подчеркнула дачница.

Когда воздух прогреется до нужной температуры, можно переходить на "Фитоверм" или чередовать эти два средства. Главное - не дать самке жука дожить до стадии бутонов, чтобы она не смогла отложить яйца и лишить вас урожая.

Ранее "Городовой" рассказал, как избавиться от пырея на участке.