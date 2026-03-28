29 марта – какой сегодня праздник: что отмечают в России и в мире – знаковые даты и важные события

29 марта богато на праздники, знаковые даты и памятные исторические события. Какие именно, рассказали в Дзен-канале "Газета.ру".
Какие праздники отмечают в этот день в России и в мире
Всемирный день фортепиано
Приходится на 88-й день года. Именно столько клавиш у стандартного фортепиано. Праздник учредил немецкий пианист и композитор Нильс Фрам в 2015 году. В этот день принято поздравлять настройщиков фортепиано, композиторов, пианистов и учителей музыкальных школ и училищ, а также посещать концерты фортепианной музыки.
Всероссийский день шампиньонов
Праздник был учрежден в честь русского селекционера Ефима Грачева. Он родился в крестьянской семье 29 марта 1826 года и рано узнал, что такое нужда. Ефим Грачев упорно шел к своей цели, скопил деньги и основал на окраине Петербурга хозяйство по выращиванию шампиньонов, спаржи и ранних овощей. Это производство покрывало 1/3 потребностей столицы. Селекционер всегда делился секретами выращивания шампиньонов, был автором многих статей и даже опубликовал первое в стране руководство по разведению этих грибов. На Всемирной выставке в Париже 1875 года наш земляк стал мировой знаменитостью.
Национальный день сыра во Франции
Сыр – главный символ французской кухни. Ведь именно во Франции производится не менее 500 сортов этого продукта. 29 марта в кафе и ресторанах страны принято предлагать особое сырное меню.
Саввин день на Руси
Наши предки 29 марта праздновали Саввин или Тележный день. В это время крестьяне проверяли, чинили и смазывали телеги. Затем в нее запрягали лошадь и давали круг по деревне, чтобы проверить надежность летней повозки.
Что произошло 29 марта
- В 1848 году Ниагарский водопад остановился более чем на 30 часов из-за образования ледяных пробок на реке Ниагара.
- В 1873 году Лев Толстой начал работать над романом "Анна Каренина".
- В 1940 году Банк Англии напечатал первые купюры с высокой степенью защиты от подделок: тонкой металлической нитью в бумаге.
- В 1968 году в Москве прошли похороны Юрия Гагарина и инструктора Владимира Серегина, которые погибли в результате крушения тренировочного самолета МиГ-15УТИ.
В этот день родились:
- Кирилл Хлебников – этнограф, этнолог и путешественник, директор Российско-Американской компании, биограф первооткрывателей Русской Америки.
- Лаврентий Берия – советский госдеятель, руководитель органов госбезопасности.
- Александр Довженко – советский психотерапевт, автор метода лечения зависимости с помощью кодирования.
- Станислав Говорухин – кинорежиссер, актер, сценарист, продюсер, политик и общественный деятель, народный артист РФ.
