Ничего варить не надо: салат-минутка "Алёнушка" — аппетитно и быстро

Простые продукты, минимум времени — а результат всегда радует. Именно тот вариант, который выручает, когда нужно быстро накрыть на стол. Рецептом поделилась автор Дзен-канала "По-домашнему вкусно".
Ингредиенты
яйца — 2 шт., кукуруза консервированная — 200 г, крабовое мясо — 200 г, зелень (лук, укроп) — по вкусу, майонез — 1-2 ст. л., соль — по вкусу, растительное масло — немного для жарки
Приготовление
Сначала я готовлю яйца, но не варю их, а жарю. Разбиваю на сковороду с каплей масла и, постоянно помешивая, делаю нежную «болтушку». Солю по вкусу и готовлю 3-5 минут на среднем огне. Снимаю с огня и даю немного остыть.
Крабовое мясо нарезаю небольшими кусочками и перекладываю в миску. Добавляю консервированную кукурузу. Мелко нарезаю зелень — обычно беру зелёный лук и укроп — и отправляю туда же.
Добавляю остывшие яйца. Заправляю майонезом, при необходимости подсаливаю и хорошо перемешиваю.
Получается простой, но очень вкусный салат, который всегда уходит на ура.
Примерное время приготовления: 10 минут
