Вредитель или помощник: почему паук поселился под ванной - что это значит для дома

Почему паук обосновался под ванной

В доме просто так никто не появляется. Пауки - не исключение. Если только это не ваш домашний питомец, который случайно сбежал из террариума. Во всех остальных случаях паук, которого вы заметили, - это помощник.

Особенно если он вылез из-под ванны. Такой гость не просто пугает, он сигналит о проблемах в доме, отмечает автор канала "Заметки зооработника".

Почему пауки вообще появляются?

Им нужны два условия: еда и укрытия. Еда - это другие насекомые и мелкие твари. Пауки бывают двух видов: одни плетут паутину и ловят мух, другие охотятся сами. Из-под ванны обычно выползает именно охотник.

Такому пауку приходится бегать за добычей. Под ванной он ловит чешуйниц, мокриц и разную ползающую мелочь.

А эти букашки, в свою очередь, селятся там, где сыро, затхло и есть чем поживиться. Приходят они из подвала. По щелям в полу или стенам, иногда через вентиляцию.

Вся эта живность на лапках тащит в квартиру плесень, бактерии и микробов. Человек их может даже не заметить - они маленькие и шустрые. А вот паук, который за ними пришел, обязательно бросится в глаза.

Многие тут же хватаются за тапок или баллончик с ядом. А делать нужно совсем другое.

Паук - это полезный индикатор

Уничтожая подвальных вредителей, он защищает ваше здоровье. И заодно сообщает о трех проблемах:

Щели в полу или стенах. Через них вся живность и проникает. Нужно найти и заделать. Сырость в ванной. Проверьте трубы - нет ли протечек. Если есть - чините. Застоявшийся воздух. Вентиляция работает плохо или забилась. Особенно это касается старых домов. Если воздух не циркулирует, влажность растет, а вместе с ней - плесень и бактерии.

Вместо того чтобы гоняться за пауком, стоит разобраться с микроклиматом. Подвал нужно проветрить, помыть, привести в порядок вентиляцию. На решетки можно поставить мелкую сетку, чтобы никто не лез.

