Эти закусочные помидоры из банки вызывают зависимость: готовлю снова и снова

Опубликовано: 22 марта 2026 13:46
 Проверено редакцией
Закуска получается удивительно сочной, ароматной и лёгкой.

Такая закуска идеально подходит и к мясу, и к картошке, и просто как самостоятельное блюдо. Рецептом поделился автор Дзен-канала "Школа рецептов".

Ингредиенты

помидоры черри — 500 г, лук репчатый — половинка., чеснок — 2 зубчика, растительное масло — 2 ст. л., мёд — 2 ст. л., соевый соус — 2 ст. л., лимонный сок — 2 ст. л., соль — пол ч. л., укроп — несколько веточек, петрушка — несколько веточек

Приготовление

Сначала я подготавливаю овощи. Помидоры разрезаю пополам — лучше всего подходят черри, которые хорошо держат форму. Лук нарезаю тонкими полукольцами или четвертькольцами, зелень мелко рублю.

Отдельно готовлю заправку. Смешиваю растительное масло, соевый соус, мёд, лимонный сок, пропущенный через пресс чеснок и соль. Всё хорошо перемешиваю до однородности.

Далее начинаю собирать закуску слоями. В чистую банку выкладываю слой помидоров, затем немного лука и зелени. Повторяю слои, пока банка не заполнится.

Заливаю всё приготовленной заправкой. Плотно закрываю крышкой. Аккуратно переворачиваю банку несколько раз, чтобы заправка равномерно распределилась и покрыла все помидоры.

Убираю в холодильник минимум на 30 минут — но чем дольше они настаиваются, тем вкуснее становятся.

Примерное время приготовления: 15 минут + 30 минут на настаивание.

Автор:
Александр Асташкин
