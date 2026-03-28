Забытые страницы: артисты СССР, оказавшиеся по ту сторону фронта - что с ними стало

Артисты, чья связь с Германией вскрылась после Победы

В СССР были артисты, которых знала вся страна. Они получали звания, снимались в главных фильмах и формировали культуру послевоенного времени. Но мало кто знал, что в юности эти люди носили немецкую форму.

Не по зову души, а потому что 1944 год в Прибалтике не оставлял выбора. Через несколько лет после службы у немцев они поступят в лучшие вузы, выйдут на сцены и станут элитой страны-победительницы. Автор канала "Популярная наука" рассказал, как это стало возможным.

Зенитчик, который снял «Безумие»

Калье Кийск из эстонской деревни в 18 лет попал в 20-ю дивизию СС. Не по убеждениям - его просто призвали, а за отказ расстреливали. Летом 1944-го он оказался в аду битвы при Синимяэ, где несколько недель сдерживал советские войска.

Когда фронт прорвали, Кийск не стал уходить с немцами. Он уничтожил документы и выжил. В 1946-м спокойно сдал экзамены в школе.

А дальше началась феноменальная карьера: ГИТИС, «Таллинфильм», пост первого секретаря Союза кинематографистов Эстонии, депутат Верховного Совета. КГБ, конечно, знал о его прошлом, но держал эту информацию как гарантию лояльности.

Главный фильм Кийска - «Безумие» (1968) о гестаповце, который ищет шпиона в психушке и сам сходит с ума. После распада СССР его назвали «патриархом» эстонского кино. Умер в 2007-м в статусе старейшего депутата.

Легионер, написавший исповедь

Виктор Лоренц родился в Риге. В 17 лет его мобилизовали в Латышский легион СС. В мае 1945-го он сдался советским войскам, прошел фильтрационные лагеря и оказался в Комсомольске-на-Амуре. Спасла амнистия 1946-го для тех, кого призвали в несовершеннолетнем возрасте.

Он вернулся в Ригу, окончил ВГИК и написал сценарий, который в СССР никто не решался сделать. Фильм «Я всё помню, Ричард» рассказывал о трех друзьях, которых война развела по разные стороны фронта.

А позже Лоренц сыграл штурмбаннфюрера СС в фильме «Иди и смотри» - одном из самых страшных военных фильмов в истории. Он говорил, что это был сеанс психоанализа над собственным прошлым. В 1987-м получил звание заслуженного артиста Латвии.

Из Воркуты - в народные артисты

Харий Лиепиньш попал во вспомогательные части люфтваффе в 16 лет. Войну закончил в Курляндском котле. Дальше был плен, Воркута, угольные шахты и цинга. Амнистия вернула его в Ригу.

Он пришел в театр, где талант ценили выше политических проверок. В 1988-м ему присвоили звание народного артиста СССР.

Советской киноиндустрии нужны были актеры, способные сыграть умного, опасного нациста. Прибалтийские артисты идеально подходили для этого. Каждый из них нашел свой способ жить с этим прошлым.

