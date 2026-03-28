Каким будет лето в 2026 году - погоду подскажут народные приметы на 29 марта: Саввин день
Каким будет лето в 2026 году - погоду подскажут народные приметы на 29 марта: Саввин день

Опубликовано: 28 марта 2026 15:35
 Проверено редакцией
На какие приметы нужно обратить внимание 29 марта

По народным приметам русские люди в прошлом определяли погоду, ведь у них не было тех возможностей, которые есть у современного поколения. Удивительно, но такие приметы показывали максимальную точность, поэтому про них не стоит забывать даже сейчас.

Хотите узнать, какая погода будет предстоящим летом? Для этого достаточно изучить приметы на 29 марта. Именно тогда на Руси отмечали Саввин день.

Народные приметы на 29 марта:

  • Теплый день указывает, что лето будет солнечным.
  • Стремительное таяние снега – к дождливому лету.
  • Воробьи и вороны начали купаться в лужах – весна и лето будут теплыми.
  • Лед на озерах оседает, а не ломается – готовьтесь к скудному урожаю.
  • Зайцы остаются белыми – наступление лета затянется.
  • Перелетные птицы кружат прямо над землей – весна и лето будут ранними.

Что можно делать в этот день:

В этот день наши предки наводили порядок для привлечения удачи, светлой энергетики и благополучия. Для предотвращения финансовых проблем было принято печь пироги и хлеб. Чем больше было еды на столе, тем лучше.

Также русские люди проветривали дом, благодаря чему они «запускали» весну в жилье, сообщает "Погода Mail".

Что нельзя делать 29 марта:

  • После захода солнца есть хлеб, так как это приведет к большим нуждам.
  • Давать деньги в долг, иначе возникнут трудности с финансами.
  • Ссориться и испытывать негатив.
  • Поднимать тяжести, так как это могло привести к постоянным заботам и хлопотам.
  • Переезжать на другое место из-за привлечения неудач.
  • Заниматься посевом растений, иначе будут плохие всходы.

Ранее портал «Городовой» рассказал, какие народные приметы укажут на сроки посева редиса.

Автор:
Полина Аксенова
Полезное
