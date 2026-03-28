Никаких формочек не нужно: всего за 5 минут готовлю вкуснейшее мороженое

Готовлю это мороженое, когда хочется простого удовольствия без лишних хлопот — всего несколько минут активной готовки, а результат радует всегда. Рецептом поделилилась автор Дзен-канала "Катерина Зен. Фокус на красоту".
Ингредиенты
сливки 33-35% — 500 г, сгущённое молоко — 200 г, вафельные стаканчики — по необходимости, ягодное пюре — по желанию
Приготовление
Сначала я беру хорошо охлаждённые сливки и взбиваю их до мягких пиков.
Добавляю сгущённое молоко и продолжаю взбивать до более плотной, устойчивой текстуры — масса становится густой и воздушной. На этом этапе можно оставить всё как есть — получится классическое сливочное мороженое.
Иногда добавляю ягодное пюре — клубнику, малину или любую ягоду. Аккуратно вмешиваю, чтобы сохранить красивый мраморный рисунок.
Готовую массу перекладываю в вафельные стаканчики или в контейнер. Для аккуратной подачи можно использовать кондитерский мешок.
Убираю в морозильник на 4–6 часов до полного застывания.
Примерное время приготовления: 10 минут + 4-6 часов на заморозку
Ранее мы писали о том, как приготовить вкусный кулич на Пасху.