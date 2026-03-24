5 продуктов, которые ни за что не купят работники супермаркетов: не салаты и не товары по акции

Какие продукты стоит покупать с особой осторожностью

Многие из нас посещают супермаркеты, но не задумываются, как хранятся, из чего готовятся продукты и какие из них лучше обходить стороной. Некоторые товары, даже со скидкой не покупают сами сотрудники магазинов. Какие именно, Дзен-каналу "Царьград" (18+) рассказала менеджер сети супермаркетов у дома Лариса Лаврентьева.

По словам эксперта, во-первых, лучше воздержаться от покупки курицы-гриль. Ведь, как правило, коптить начинают птицу, срок годности которой вот-вот истечет или уже истек. Специи и уксус отлично скрывают неприятный запах.

Да и сами коптильни чистотой не отличаются: моют их не так часто, как хотелось бы покупателю. Поэтому лучше купить свежую курицу и приготовить ее дома самостоятельно: так вкуснее и надежнее. А если нет времени и сил, то следует отдать предпочтение разделанной птице в вакууме.

Во-вторых, нужно с острожностью подходить к выбору конфет, продающихся россыпью. Ведь новые экземпляры часто мешают со старыми, а некоторые покупатели и вовсе могут помять, попробовать конфетку и завернуть ее обратно. Поэтому лучше покупать конфеты в упаковке.

В-третьих, важно быть внимательными при покупке сырной или колбасной нарезки. Ведь сюда чаще всего отправляют продукты, срок годности которых вот-вот истечет. Иногда на упаковке можно увидеть надпись "съеште сегодня". Это указывает на то, что сыр и колбаса уже не первой свежести.

В-четвертых, биохимик Дарья Храброва в блоге "А теперь внимание" призвала с настороженностью отнестись и к свежим ягодам, особенно продаваемых не в сезон, в крупных супермаркетах.

Компании закупают их большими партиями и, чтобы минимизировать потери, обрабатывают химикатами, продлевающими свежесть плодов. Поэтому иногда у винограда может быть привкус йода. Покупать ягоды оптимально в сезон в проверенных и небольших точках продаж, а лучше у фермеров или дачников.

В-пятых, стоит с осторожностью отнестись к прилавку с соленой рыбой, которую предлагают брать прямо из ведра с рассолом. Когда была выловлена эта рыба, кто и когда ее засолил? Об этом история умалчивает. К тому же, покупатели любят ее перебирать, чтобы взять самую лучшую. Грязь и антисанитария. Если уж и покупать соленую рыбу, то в упаковке или в отделе, где ее взвешивает продавец.

Ранее мы сообщали, почему в супермаркетах часто спрашивают, нужен ли чек.