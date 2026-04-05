Мох и грязь с садовых дорожек исчезнут как по волшебству: 1 ложка на ведро — и мойка не нужна

Весной, когда сходит снег, садовые дорожки и террасы часто выглядят неприглядно: зеленоватый слой мха, въевшаяся грязь. Некоторые берутся за мойку высокого давления, чтобы быстро очистить дорожки. Но специалисты предостерегают от этого решения и предлагают дешевую и эффективную замену.
Мощная струя воды может повредить покрытие дорожки, вымыть песок из швов и даже сделать ровную поверхность бугристой. Специалист по монтажу террасной доски Билл Джарвис предлагает более щадящий и дешёвый способ — использовать обычный биоразлагаемый стиральный порошок, который продается в любом хозяйственном магазине. Стоимость начинается с пары сотен рублей, в зависимости от объема упаковки.
По словам эксперта, ферменты в составе био-порошка расщепляют органические загрязнения: водоросли, мох, жир, остатки растительности. При этом средство действует мягко, не разрушая поверхность плитки или брусчатки и не вымывая песок из межплиточных швов.
Как почистить дорожки
- В ведре с тёплой водой разведите одну мерную ложку био-порошка.
- Вылейте раствор на загрязнённую поверхность из лейки.
- Оставьте на 20–30 минут, чтобы ферменты начали действовать.
- Пройдитесь по обработанному участку жёсткой щёткой.
- Тщательно смойте остатки водой из садового шланга или ведра.
«Если пятна остались, процедуру можно повторить. Две щадящие чистки намного безопаснее для покрытия, чем одна агрессивная мойка под высоким давлением», - пишет источник.
Стиральный порошок подходит для очистки бетонных плит, тротуарной плитки и большинства других материалов. Стоимость одной уборки минимальна, а результат — чистая и ухоженная садовая дорожка, отмечает эксперт.
