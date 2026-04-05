Мох и грязь с садовых дорожек исчезнут как по волшебству: 1 ложка на ведро — и мойка не нужна
Мох и грязь с садовых дорожек исчезнут как по волшебству: 1 ложка на ведро — и мойка не нужна

Опубликовано: 5 апреля 2026 02:18
 Проверено редакцией
Как почистить садовые дорожки

Весной, когда сходит снег, садовые дорожки и террасы часто выглядят неприглядно: зеленоватый слой мха, въевшаяся грязь. Некоторые берутся за мойку высокого давления, чтобы быстро очистить дорожки. Но специалисты предостерегают от этого решения и предлагают дешевую и эффективную замену.

Мощная струя воды может повредить покрытие дорожки, вымыть песок из швов и даже сделать ровную поверхность бугристой. Специалист по монтажу террасной доски Билл Джарвис предлагает более щадящий и дешёвый способ — использовать обычный биоразлагаемый стиральный порошок, который продается в любом хозяйственном магазине. Стоимость начинается с пары сотен рублей, в зависимости от объема упаковки.

По словам эксперта, ферменты в составе био-порошка расщепляют органические загрязнения: водоросли, мох, жир, остатки растительности. При этом средство действует мягко, не разрушая поверхность плитки или брусчатки и не вымывая песок из межплиточных швов.

Как почистить дорожки

  • В ведре с тёплой водой разведите одну мерную ложку био-порошка.
  • Вылейте раствор на загрязнённую поверхность из лейки.
  • Оставьте на 20–30 минут, чтобы ферменты начали действовать.
  • Пройдитесь по обработанному участку жёсткой щёткой.
  • Тщательно смойте остатки водой из садового шланга или ведра.

«Если пятна остались, процедуру можно повторить. Две щадящие чистки намного безопаснее для покрытия, чем одна агрессивная мойка под высоким давлением», - пишет источник.

Стиральный порошок подходит для очистки бетонных плит, тротуарной плитки и большинства других материалов. Стоимость одной уборки минимальна, а результат — чистая и ухоженная садовая дорожка, отмечает эксперт.

Ранее Городовой рассказал, как подкормить слабую рассаду.

Автор:
Алина Владимирова
