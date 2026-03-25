Не подкормка, а настоящий "коктейль бодрости" для рассады: Даже дохлые ростки "восстанут" и ринутся в рост

Время высадки семян на рассаду - в самом разгаре. Но не у каждого дачника ростки получаются крепкими и мощными. У некоторых в горшках и ящиках торчат хилые былинки.
На канале "уДачи на даче, а как же иначе" рассказывают, как приготовить настоящий "питательный коктейль" для рассады, о слабых ростках забудете, они изменятся буквально у вас на глазах - нарастят мощные стебли и шикарную зелёную листву.
Для приготовления состава нужны такие ингредиенты:
- 1 литр воды;
- 1 ст. л. кальциевой селитры;
- 0,5 ч. л. сульфата магния.
Приготовление состава таково
- В одной банке на половину количества воды разводим кальциевую селитру. Воду лучше брать горячую, в ней вещество развести будет проще.
- Во второй ёмкости разводим в таком же количестве воды сульфат магния.
- Оба состава сливаем в ведро, а затем добавляем в него 10 литров воды.
Состав для "воскрешения" хилой рассады готов. Всё, что нужно - это полить ростки под корень. Вы будете удивлены, но изменятся они очень быстро. Уже через несколько дней в ваших ящиках с рассадой будут не хилые былинки, а крепкие молодые растения.
Кальций и магний дадут им достаточно сил для разворачивания листьев, а также наращивания крепкого мощного стебля и ветвистой корневой системы.
Такую рассаду будет не страшно пикировать или пересаживать "на постоянку" в грунт, она отлично приживётся в новых условиях, а потом порадует вас крупным урожаем в сезон.
