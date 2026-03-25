Не подкормка, а настоящий "коктейль бодрости" для рассады: Даже дохлые ростки "восстанут" и ринутся в рост
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Рецепты Туризм Россия
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Не подкормка, а настоящий "коктейль бодрости" для рассады: Даже дохлые ростки "восстанут" и ринутся в рост

Опубликовано: 25 марта 2026 07:32
 Проверено редакцией
Legion-Media
Совет по подкормке для слабой рассады.

Время высадки семян на рассаду - в самом разгаре. Но не у каждого дачника ростки получаются крепкими и мощными. У некоторых в горшках и ящиках торчат хилые былинки.

На канале "уДачи на даче, а как же иначе" рассказывают, как приготовить настоящий "питательный коктейль" для рассады, о слабых ростках забудете, они изменятся буквально у вас на глазах - нарастят мощные стебли и шикарную зелёную листву.

Для приготовления состава нужны такие ингредиенты:

  • 1 литр воды;
  • 1 ст. л. кальциевой селитры;
  • 0,5 ч. л. сульфата магния.

Приготовление состава таково

  1. В одной банке на половину количества воды разводим кальциевую селитру. Воду лучше брать горячую, в ней вещество развести будет проще.
  2. Во второй ёмкости разводим в таком же количестве воды сульфат магния.
  3. Оба состава сливаем в ведро, а затем добавляем в него 10 литров воды.

Состав для "воскрешения" хилой рассады готов. Всё, что нужно - это полить ростки под корень. Вы будете удивлены, но изменятся они очень быстро. Уже через несколько дней в ваших ящиках с рассадой будут не хилые былинки, а крепкие молодые растения.

Кальций и магний дадут им достаточно сил для разворачивания листьев, а также наращивания крепкого мощного стебля и ветвистой корневой системы.

Такую рассаду будет не страшно пикировать или пересаживать "на постоянку" в грунт, она отлично приживётся в новых условиях, а потом порадует вас крупным урожаем в сезон.

Ранее издание "Городовой" рассказывало, как можно приготовить мощный состав, с которым корни пустит даже самый слабый росток, необходимо запомнить способ каждому дачнику.

Автор:
Марина Котова
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 1
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью