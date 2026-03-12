"Вам чек нужен?": почему в супермаркетах задают надоевший вопрос – на это есть 4 веские причины

Вот в чем подвох

Многим покупателям в супермаркете не раз задавали на кассе вопрос: "Вам чек нужен?". Оказывается, на это есть сразу 4 веские причины. О них рассказали в Федеральной налоговой службе.

Первая причина – экономия

Даже крупные и добросовестные торговые сети, которые исправно платят налоги, интересуются у покупателя, нужен ли ему чек. Такой тренд стал набирать обороты в 2022 году, когда заметно подорожала кассовая лента. Если человек отказывается от бумажного чека, то ему на почту или мобильный телефон присылают электронный. При этом супермаркет экономит бумагу, да и снижается нагрузка на кассовый аппарат, что продлевает срок его службы.

Вторая причина – скорость обслуживания

Иногда очереди на кассах превращаются в настоящее испытание. Особенно если каждый покупатель будет дожидаться печати чека. Если же отказаться от этого, то время обслуживания сократится.

Третья причина – экология

Владелец "Пятерочки" и "Перекрестка" заявил, что важно создавать больше возможностей для ответственного потребления ресурсов и ведения экологичного образа жизни. Поэтому покупателям предлагают разделить любовь к природе и отказаться от бумажного чека в пользу электронного.

Четвертая причина – желание уйти от налогов

Иногда некоторые предприниматели не фиксируют покупку в кассовой системе, чтобы занизить доходы и избежать оплаты налогов. В некоторых случаях людям и вовсе выдают "липовые" чеки, но это скорее исключение, нежели правило.

Почему важно получить чек, хотя бы электронный

Чек – это настоящий щит для покупателя. Без него не получится вернуть товар, если он оказался некачественным. Право на гарантию при этом тоже будет утеряно. Да и в суде факт покупки доказать не получится, если возникнет спор с продавцом.

Виды чеков

Кассовый чек. Основной документ, который подтверждает факт покупки. На нем должен быть QR-код, в котором зашифрованы данные о сделке.

Товарный чек. Дополняет кассовый, если требуется уточнить характеристики товара.

Дополняет кассовый, если требуется уточнить характеристики товара. Слип чек-эквайринга. Показывает, что денежные средства с карты были списаны, но не подтверждает факт покупки.

К чему готовиться покупателям

Со временем произойдет переход с бумажных чеков на электронные. Но пока сохранятся оба формата, ведь далеко не все готовы к цифровым нововведениям, особенно если речь идет о пожилых людях.

Ранее мы сообщали, почему в "Светофоре" все так дешево.