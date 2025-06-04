Строительство, цирк и «Аврора»: что особенного случилось в Петербурге 4 июня

Санкт-Петербург — город с богатой историей, хранящей множество знаменательных дат и событий. 4 июня — одна из таких дат, оставившая свой след в истории города на Неве. От закладки первого здания до открытия знаменитого крейсера, этот день был отмечен важными вехами в развитии Северной столицы.

1703: рождение города и первые шаги в строительстве

В 1703 году было заложено старейшее здание Санкт-Петербурга — «Домик Петра I». Этот скромный, но исторически важный дом находился на нынешней Петроградской стороне и стоял у самого берега Невы. Здание возвели всего за три дня, что свидетельствует о невероятной скорости строительства в самом начале истории города.

Как пишет телеканал «Санкт-Петербург», проходя мимо своего детища, Петр I произнес:

«От малой хижины возрастает город. Где прежде жили рыбаки, тут сооружается столица Петра. Всему время при помощи Божией».

«Домик Петра» сохранился до наших дней и является филиалом Русского музея, напоминая о первых шагах в строительстве великого города.

1822: рождение традиции развлечений

В 1822 году для петербуржцев произошло радостное событие: на Крестовском острове было открыто первое в городе специальное здание для цирковых представлений, так называемый Гимнастический цирк.

Спустя пять лет был открыт цирк конной группы Жака Турниера, а уже в 1845 году итальянец Александр Гверра построил деревянный цирк на площади Большого театра, где сейчас находится Мариинка.

Однако днем рождения цирка в Санкт-Петербурге считается 27 декабря 1877 года, когда на Фонтанке был открыт цирк Чинезелли. До этого в Петербурге передвижные труппы чаще всего выступали в манеже графа Завадовского на Мойке или же выстраивали временные балаганы.

1859: триумф инженерной мысли и конная статуя

В 1859 году на Мариинской площади (сейчас она называется Исаакиевской) была установлена уникальная конная статуя Николая I. Уникальность заключалась в том, что в тот момент это был единственный в мире монумент, где конь стоял на двух ногах, то есть имел всего две опоры. Конную часть памятника создал Петр Клодт, уже прославившийся «укротителями коней» на Аничковом мосту.

Император был одет в мундир Лейб-гвардии Конного полка, а моделью скакуна стал любимый жеребец Николая I — Амалатбек. На создание памятника, высотой 6 метров, было израсходовано 20 тонн бронзы и 753 тысячи рублей серебром. Пьедестал украшен женскими фигурами, олицетворяющими Силу, Веру, Мудрость и Правосудие и напоминающими жену и дочерей Николая I.

1897: рождение «Авроры»

В 1897 году на судостроительной верфи «Новое адмиралтейство» был заложен крейсер «Аврора». Проект корабля осуществил полковник Корпуса корабельных инженеров Константин Токаревский.

Пройдя большой боевой путь, уже в 1948 году крейсер был пришвартован у Петроградской набережной Ленинграда. До 1956 года «Аврора» использовалась в качестве учебной базы Ленинградского Нахимовского училища, а затем стала кораблём-музеем, коим и является до сих пор.

1960: открытие вокзала

В 1960 году состоялось торжественное открытие нового здания Финляндского вокзала. Первое было построено в 1870 году по проекту архитектора Петра Купинского. В 50-х годах прошлого века вокзал претерпел комплексную реконструкцию.

Тогда появился наклонный ход станции метрополитена «Площадь Ленина», а на месте корпусов, которые выходили на улицу Комсомола, было построено здание вокзала в стиле функционализма.

Эти события, произошедшие в разные годы 4 июня, демонстрируют многогранность истории Санкт-Петербурга и его непрерывное развитие.