Избавитесь от сорняков и от слизней разом: эту процедуру на огороде нужно провести в ноябре

Начинающие огородники не знают о многих эффективных аграрных приемах. Один из них называется «зябь». С его помощью дачники борются с сорняками, у которых хорошо развита корневая система.

Зяблевую вспашку почвы чаще всего проводят сразу после уборки урожая. Но если вы не успели сделать процедуру в начале осени, у вас есть время до конца ноября, когда почва уже схватилась после первых заморозков, но еще не стала слишком твердой.

После подобной перекопки земля глубоко промерзает, а значит, в ней уничтожаются все патогены, корни сорняков и другие вредители. Также при этом погибают слизни, которые уходят на зимовку в верхние слои грунта.

Проводить зяблевую вспашку довольно легко: просто перекопайте участок на один штык лопаты глубиной. Если вы посадили сидераты, можно сразу заделать их в почву, пишет автор Дзен-канала «Зеленые истории».

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