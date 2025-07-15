Что посмотреть в Карелии кроме Рускеалы: настоящая жемчужина северной природы

Парк официально открыт для туристов с 2018 года, хотя прежде о месте мало кто знал.

Если вам приелись стандартные туристические маршруты Карелии и хочется открыть для себя что-то необычное — добро пожаловать в парк «Белая гора. Тивдийский мрамор».

Это совсем не Рускеала, куда обычно ездят все, а настоящая жемчужина Карелии с многовековой историей добычи мрамора и живописной природой.

Как все начиналось?

Еще в середине XVIII века купец Мартьянов открыл в этих местах залежи мрамора — начался целый век добычи удивительно красивого камня, который позже украсил знаменитые здания Санкт-Петербурга.

Именно из этого камня сделали колонны и облицовку Исаакиевского собора, Зимнего дворца, Казанского собора и многих других дворцов и храмов Северной столицы.

Работали здесь не какие-то случайные люди, а настоящие мастера-каменотесы с Урала, переселенные сюда по приказу Екатерины II.

Они основали деревню Белая Гора, которая получила имя по цвету мраморной скалы. Тут добывали аж семь сортов мрамора, включая пятнистые и полосатые оттенки.

Паром, скалы и история

Добраться до парка можно через озеро Хижозеро на небольшом понтоне — почти что путешествие в прошлое на воде.

С высоты смотровых площадок открываются потрясающие виды: с одной стороны — тишина и уют деревни, с другой — величественная мраморная скала.

Интересный факт: мрамор добывали вручную — один человек держал бур, другой молотил, и за день удавалось пробурить всего около 70 сантиметров толщины камня, пишет сайт Легендарная Карелия.

Можно представить, сколько труда стоило добыть те огромные глыбы, которые потом увозили в Петербург по воде.

Что сегодня?

Парк «Белая гора» официально открыт для туристов с 2018 года, хотя прежде о месте мало кто знал. Почти все старые каменоломни уже заброшены, а сам поселок стал призраком — жителей там осталось немного.

Но именно это придает парку особую атмосферу: будто оказаться внутри живой картины истории, которую можно потрогать и увидеть своими глазами.

Здесь есть смотровые площадки, информационные таблички, причал и даже экскурсии на понтоне. Парк интересен и взрослым, и детям.

Почему стоит поехать?

Причина Пояснение Уникальная история Вы увидите место, где добывали камень для величайших архитектурных шедевров России Красота и тишина Памятник природы, сохранивший подлинную атмосферу XVIII века. Интересные экскурсии С переправой через озеро на понтоне и рассказами о жизни каменщиков и их ремесле Меньше туристов В отличие от популярных мест, сюда приезжают те, кто любит настоящие открытия

Так что если вы уже были в Рускеале и готовы к новым впечатлениям, собирайте вещи и отправляйтесь к Белой горе. Это путешествие, которое будет не только интересным, но и вдохновляющим.

А природа и история вокруг сделают поездку настоящим погружением в глубины старинной Карелии.

Бывалые путешественники советуют заранее уточнить расписание парома и возможные экскурсии, чтобы не замерзнуть на берегу с фотоаппаратом в руках.