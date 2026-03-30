Городовой / Вопросы о Петербурге / Зачем Санкт-Петербург переименовали в Петроград?
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Рассада раскабанела за 5 дней: "бабушкин эликсир" превратил хилые кусты в гигантов Полезное
При появлении 2-3 первых листьев баклажанам - обязательно: 1 действие гарантирует мощный урожай Полезное
Ландшафтный дизайн на минималках. 6 самостоятельных цветов: радуют до холодов, уход не нужен — посадили и забыли Полезное
Покруче Эрмитажа: топ-5 бесплатных малоизвестных мест в Питере, которые стоит посетить туристу Вопросы о Петербурге
Добавляем две горсти в лунку – и картошка крупнее соседской в 2 раза – ни проволочника, ни колорадских жуков Полезное
Теги
Сад-огород Санкт-Петербург Рецепты Туризм Лайфхак
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Зачем Санкт-Петербург переименовали в Петроград?

Опубликовано: 30 марта 2026 09:50
 Проверено редакцией
открытка
Global Look Press/Igor Golovnev
Переименование Санкт-Петербурга в Петроград стало не просто административным решением, а отражением бурных событий эпохи — военного конфликта, всплеска патриотизма и социальных потрясений.

Переименование Санкт-Петербурга в Петроград в 1914 году стало ярким отражением эпохи, когда патриотизм и антинемецкие настроения слились в едином порыве. Это решение, принятое на фоне начала Первой мировой войны, было не просто административным актом, а симптомом глубоких социальных и культурных сдвигов в российском обществе.

Причины переименования

31 августа 1914 года император Николай II подписал высочайшее повеление о переименовании столицы. Инициатива была напрямую связана с началом Первой мировой войны 15 (28) июля 1914 года и развернувшейся в обществе кампанией по борьбе с «немецким засильем». Немецкое (а точнее, голландское по происхождению) название города стало восприниматься как чуждое в условиях военного конфликта с Германией.

Первыми с предложением о переименовании выступили представители чешской колонии Петербурга. В газете «Биржевые ведомости» от 31 июля 1914 года они писали: «Пора исправить ошибку предков, пора сбросить последнюю тень немецкой опеки…» Чехи также напомнили, что Екатерина Великая издавала указы в «Граде Св. Петра», а Пушкин в своих произведениях иногда использовал название «Петроград».

Изначально рассматривалась идея перевести название на русский язык полностью — предлагалось, например, «Свято-Петроград». Однако в итоге возобладала более краткая и благозвучная форма — Петроград.

Антинемецкие настроения и их проявления

Переименование стало частью масштабной кампании, которая охватила все сферы жизни. В обществе нарастала волна патриотизма, которая быстро переросла в неприятие всего немецкого. Среди проявлений:

  • Разгром посольства Германии на Исаакиевской площади 4 августа 1914 года.
  • Закрытие немецких газет и учреждений в декабре 1914 года.
  • Изъятие из репертуаров театров пьес немецких авторов (Шиллера, Гёте).
  • Запрет на публичные разговоры на немецком языке — за это могли наложить крупный штраф.
  • Смена немецких фамилий на русские некоторыми обрусевшими немцами, опасавшимися преследования.
  • Погромы немецких магазинов и ресторанов.
  • Даже привычные заимствования из немецкого языка (названия профессий, предметов быта) подвергались критике. Предлагалось, например, заменить слово «бутерброд» на английский «сэндвич» (в то время Великобритания была союзницей России по Антанте).
Автор:
Пономарева Дарина
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 1
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью