Зачем Санкт-Петербург переименовали в Петроград?

Переименование Санкт-Петербурга в Петроград в 1914 году стало ярким отражением эпохи, когда патриотизм и антинемецкие настроения слились в едином порыве. Это решение, принятое на фоне начала Первой мировой войны, было не просто административным актом, а симптомом глубоких социальных и культурных сдвигов в российском обществе.

Причины переименования

31 августа 1914 года император Николай II подписал высочайшее повеление о переименовании столицы. Инициатива была напрямую связана с началом Первой мировой войны 15 (28) июля 1914 года и развернувшейся в обществе кампанией по борьбе с «немецким засильем». Немецкое (а точнее, голландское по происхождению) название города стало восприниматься как чуждое в условиях военного конфликта с Германией.

Первыми с предложением о переименовании выступили представители чешской колонии Петербурга. В газете «Биржевые ведомости» от 31 июля 1914 года они писали: «Пора исправить ошибку предков, пора сбросить последнюю тень немецкой опеки…» Чехи также напомнили, что Екатерина Великая издавала указы в «Граде Св. Петра», а Пушкин в своих произведениях иногда использовал название «Петроград».

Изначально рассматривалась идея перевести название на русский язык полностью — предлагалось, например, «Свято-Петроград». Однако в итоге возобладала более краткая и благозвучная форма — Петроград.

Антинемецкие настроения и их проявления

Переименование стало частью масштабной кампании, которая охватила все сферы жизни. В обществе нарастала волна патриотизма, которая быстро переросла в неприятие всего немецкого. Среди проявлений: