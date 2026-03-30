КАД сузят до одной полосы: пробки неизбежны с 30 марта по 13 апреля

Дирекция комплекса защитных сооружений (КЗС) Санкт‑Петербурга информирует автомобилистов о временных ограничениях движения на участке КАД.
С 30 марта по 13 апреля на внутреннем кольце будут вести ремонтно‑восстановительные работы деформационного шва.
Ограничения вступили в силу с 9:00 30 марта и продлятся до 18:00 13 апреля. На указанный срок закрывается движение по двум полосам на участке километра 135 (мост водопропускного сооружения В‑4) внутреннего кольца КАД.
На протяжении двух недель транспорт на этом отрезке сможет двигаться только по одной полосе, что напрямую снизит пропускную способность и повысит риск возникновения заторов, особенно в утренние и вечерние часы пик.
Дирекция КЗС призывает водителей заранее учитывать эти ограничения при выборе маршрута. В зоне проведения работ важно внимательно следить за дорожной разметкой, временными знаками, ограждениями и соблюдать установленный скоростной режим.
Автомобилистам, которые следуют по внутреннему кольцу КАД в районе КЗС, рекомендуют использовать альтернативные пути либо закладывать дополнительное время на проезд, чтобы избежать длительных задержек.