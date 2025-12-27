Запеченная цветная капуста — нереальное бомбяо: съедаю половину противня пока готовлю

Раньше терпеть ее не мог, в этой вариации распробовал и полюбил.

Сколько раз вы с грустью смотрели на этот овощ, вспоминая его пресные, отварные соцветия из детсадовской столовой? Пора выбросить стереотипы и открыть для себя цветную капусту заново.

Это не диетическая повинность, а деликатес, который может стать хитом вашего ужина. Главный секрет — никогда её не варить, а запекать в духовке, особенно в компании чеснока и пармезана.

Всё начинается с разогретой до 200°C духовки и противня. Разобранную на соцветия капусту нужно полить смесью оливкового масла с измельчённым чесноком — это основа будущего аромата.

Соль и перец сделают своё дело, но настоящая магия начинается в процессе запекания. Духовой шкаф превращает внешние края соцветий в хрустящие, карамелизованные корочки, а внутри они остаются нежными и сочными. За 20–25 минут происходит волшебство — овощ теряет «капустный» дух и приобретает ореховый, сладковатый вкус.

Финальный штрих — пармезан. Посыпьте им почти готовую капусту и верните в духовку ещё на 5 минут. Сыр расплавится, образуя солоноватую, хрустящую корочку, которая идеально контрастирует с мягкой сердцевиной.

Перед подачей добавьте свежую петрушку. Получится блюдо, которое не стыдно поставить в центре праздничного стола — ароматное, золотистое и такое далёкое от той безвкусной капусты. Попробуйте — и вы больше никогда не назовёте этот овощ скучным.