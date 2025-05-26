Пересдача ЕГЭ в 2025 году: новые правила, сроки и возможности улучшить результат уже этим летом

Многим школьникам после сдачи ЕГЭ не хватает баллов, чтобы поступить в определенный вуз. Теперь у них появится возможность пересдать один экзамен.

Единый государственный экзамен — это важнейший этап в жизни каждого школьника в России. Он не только показывает итог школьного образования, но и служит основным инструментом для поступления в вузы по всей стране. Но что же делать, если экзамен был сдан недостаточно хорошо или на «двойку»? Будет ли возможность исправить оценку в ближайшее время, а не на следующий год.

Учитель высшей категории Андрей Дорожков рассказал «Городовому», когда будущие студенты смогут попытать счастье еще раз.

«Пересдать можно как обязательные экзамены, так и предметы по выбору. Еще в прошлом году у школьников появилась возможность пересдать один из предметов по его желанию. Исправить можно не только «двойку» (как было раньше), но и попытаться улучшить баллы, которые были набраны при первой попытке. Ранее такой шанс давали только для обязательных предметов, если школьник не набрал минимальный балл для получения аттестата», — отмечает эксперт.

Какие это дни в 2025 году?

В 2025 году для пересдач выделено два дня — это 4 и 5 июля. А чтобы будущий студент смог прийти в эти дни на экзамен, ему нужно подать заявление в Государственную экзаменационную комиссию. Пересдать можно только один предмет.