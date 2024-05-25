Затмят Марокко и ОАЭ: топ-5 самых недооцененных туристических направлений в России

Если финансы не позволяют ехать на отдых за границу, не отчаивайтесь. Немало красот можно отыскать и в России, не беря в расчет переполненные курорты Краснодарского края.

Сахалин

Природа острова Сахалин может удивить даже искушенных туристов. Мыс Великан на побережье Охотского моря по красоте может посоперничать с популярными торчащими из воды скалами в Таиланде и на Филиппинах. А каменные арки в прибрежной зоне напоминают пейзажи Марокко. К августу вода в Охотском море прогревается до 21 градуса, так что некоторые могут даже поплавать. А на берегу Татарского пролива можно увидеть лежбище морских тюленей, как в Чили или ЮАР.

Источник фото: Legion-Media

Якутия

В Якутии можно найти немало достопримечательностей. Чего стоят одни Ленские столбы высотой от 40 до 100 метров. Этот величественный монумент создан самой природой и окутан множеством легенд.

А поклонникам Дубая наверняка придутся по душе Дюны Тукуланы, расположенные в 120 километрах от Якутска. Песчаные барханы находятся прямо посреди тайги, а рядом есть озера, в которых можно искупаться.

Источник фото: Legion-Media

Хакасия

Насладиться природой можно и в Хакасии. Природный парк «Ергаки» может предоставить любознательному туристу все, что душе угодно. Горы, таежные леса, ледниковые озера, водопады, каньоны, реки — все это находится в пределах заповедника. Зимой для фанатов горнолыжного спорта работают трассы и подъемники, а летом можно пройтись по пешеходным тропам.

На границе Хакасии с Красноярским краем можно увидеть памятник наскальной живописи под открытым небом. Шалоболинская писаница — это два километра скального массива с 550-ю рисунками, возраст которых насчитывает 8000 лет.

Источник фото: Legion-Media

Тюмень

Если не хотите забираться далеко от цивилизации, рассмотрите вариант отправиться в Тюмень. Прямо в городе можно искупаться в термальных источниках, которым приписывают оздоровительный эффект.

В 320 километрах от Тюмени находится озеро «Соленое» с лечебными грязями. В нем вы не утонете, даже если не умеете плавать, прямо как в Мертвом море в Израиле.

Псков

Люди, интересующемся историей, вместо Санкт-Петербурга и Великого Новгорода могут направиться в Псков. Местный музей-заповедник «Наследие Причудья» позволит ознакомиться с древними палатами, соборами, музеями и фондохранилищами. Его частью является и знаменитый псковский кремль, пишет портал «Журнал Путешествий».

Источник фото: Legion-Media

Источник фото: Legion-Media