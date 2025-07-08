Люстра-душ и ледяная вода: какие жуткие и эффективные методы лечения чахотки существовали в царской России

Банный корпус в Петергофе был построен в 1866 году для императрицы Марии Александровны, супруги Александра II. Она с детства страдала болезнями легких и с трудом переносила суровый петербургский климат.

Частые бронхиты со временем перешли в чахотку.

Водолечение: модная система против болезней

В 19 веке широкое распространение получила система водолечения различных заболеваний, в том числе болезней легких.

Лейб-медик императрицы К.К. Гартман рекомендовал влажные обертывания, холодные души и “тепловатые ванны”.

В 1872 году лейб-медиком императрицы стал академик С.П. Боткин. Он понимал, что вода бессильна против чахотки, но назначил водолечение как средство, облегчающее страдания больной.

Как принимала душ императрица?

Для того, чтобы принять душ, императрица звонила в колокольчик, а служитель открывал кран большого бака, находившегося на чердаке, который наполнялся ведрами вручную.

Как пишет блогер Олег Еверзов, в дубовую ванну вода поступала по трубе из Финского залива.

Люстра-душ: царская роскошь и полезная функция

Над ванной висела люстра из золоченой бронзы с латунной лейкой душа.

Люстра-душ была приобретена в 18 веке у бронзовых дел мастера Дипнера.

Процедура водолечения: мокрая простыня, холодный душ и облегчение

Процедура водолечения проходила следующим образом: больного заворачивали в мокрую простыню, закутывали в шерстяное одеяло, сверху накрывали периной и давали пить холодную воду.

После того как проступил пот, его на несколько секунд ставили под холодный душ или на некоторое время погружали в ванну.

После процедуры жар спадал, частота пульса уменьшалась, дыхание становилось глубже, и больной начинал чувствовать себя лучше.

Теплая ванная: минеральные воды и настои трав

В ванной комнате императрица Мария Александровна принимала так называемые “тепловатые ванны”, рекомендованные ей С.П. Боткиным.

Их делали из минеральных вод с добавлением хвои, овсяной соломы и настоев луговых трав. Температура воды не превышала 35 градусов, постепенно в ванну добавляли холодную воду.

Паровая: чугунные ядра вместо камней

В углу Паровой была установлена изразцовая печь, на которой лежат 108 чугунных ядер диаметром 120 мм.

Традиция использования чугунных ядер возникла в Петергофе в петровские времена.

Чугунные ядра были более прочными и долговечными чем камни, которые трескались, когда на них лили холодную воду. Да и тепло камни держали хуже ядер.

Суровые методы ради облегчения страданий

Императрица Мария Александровна, если у нее не было жара, перед тем, как принять холодный душ, согревалась в Паровой.

Такие суровые методы водолечения помогали облегчить страдания императрицы, боровшейся с тяжелым недугом.