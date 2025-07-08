От наводнения к настоящему лету: когда в Петербурге начнется жара

Июль в Петербурге в этом году обещает стать настоящим подарком для тех, кто устал от прохлады и дождя.

После довольно капризного начала лета, когда погода больше напоминала осень, в Северную столицу наконец-то наступает долгожданное потепление.

Как сообщает синоптик Александр Колесов, ожидается потепление до комфортных +28 градусов. Так что, летняя погода наконец-то показалась из-за горизонта.

Текущая погода: еще немного прохлады и дождей

Сейчас, в начале недели, погода еще немного прохладная: днем ​​около +21…+23, возможны обычные дожди, особенно утром и ночью. В общем, идеальное время для тех, кто любит гулять с зонтом и в легком плаще.

Потепление к выходным: настоящий летний комфорт

К выходным над Ленинградской областью устанавливается антициклон — звучит загадочно, но на самом деле это просто большой прозрачный зонтик. Он принесет солнечные дни и настоящую летнюю жару.

Столбик термометра может подняться до +28 градусов, что для Петербурга — почти как тропики, только без пальм и с белыми ночами.

Так что готовьте шорты, купальники и, конечно, запасайтесь мороженым — оно вам пригодится.

Немного дождей, но не критично

Несмотря на потепление, погода не будет совсем уж безоблачной — осадки все же возможны, особенно в начале периода тепла. Но это не те дожди, которые заставляют вас прятаться дома на неделю.

Июль 2025 — один из самых теплых месяцев

Теперь точно можно смело доставать из шкафа летние платья, шорты и солнцезащитные очки, а также планировать вылазки на пляжи и в парки. Но не забудьте про солнцезащитный крем, чтобы не превратиться в крабика.

От наводнения к сухой погоде

На днях в Петербурге бушевал циклон, который устроил второе за всю историю наводнение в июле-месяце. Дамба защитила город, но ущерб стихия все-таки нанесла.

Были повалены деревья, которые повредили автомобили, дома и даже падали на пешеходов.

Такое ощущение, что погода решила прощание холодной погоде перед летом. Но теперь, когда циклон уходит на запад, погода становится более стабильной и приятной для жизни.

Можно наконец-то выдохнуть и перестать бояться, что твой зонтик превратится в парашют.