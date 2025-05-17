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Зеленый борщ? А может лучше петербургский «Кудрявый суп» по императорскому рецепту

17 мая 2025 17:31
кудрявый суп
Зеленый борщ? А может лучше петербургский «Кудрявый суп» по императорскому рецепту
Фото: Городовой.ру

Отличное блюдо для тех, кто уже все перепробовал.

Давайте честно, в Петербурге из любой кулинарной мелочи легко рождается легенда. Вот казалось бы: зелёный борщ, простой щавелевый суп — ну что здесь удивительного?

Но нет, у петербуржцев даже такой обычный суп превращается в особое, «кудрявое» блюдо, со своим уникальным колоритом и историей. Петербургский аналог зелёного борща с императорской кухни — знаменитый «кудрявый» суп. Он почти такой же свежий и лёгкий, но с приятной городской изюминкой.

Готовим «кудрявый» суп:

  • Куриное филе для бульона — примерно 500 граммов.
  • Картошка — 3–4 штуки среднего размера.
  • Морковь — 1 штука.
  • Луковица — 1 штука.
  • Щавель свежий — 1 пучок.
  • Яйца куриные — 2 штуки.
  • Лавровый лист, соль, перец горошком — по вкусу.
  • Растительное масло (лучше оливковое).

Сначала варим курицу с перцем и лаврушкой около получаса, чтобы получился ароматный бульон. Тем временем нарезаем картошку кубиками, морковь трём на тёрке, а лук режем мелко-мелко. Лук с морковью слегка обжариваем на оливковом масле, чтобы аромат стал ярче.

Когда бульон сварится, добавляем картофель и зажарку. Щавель шинкуем и отправляем в суп за несколько минут до готовности картошки. И вот тут наступает главный петербургский момент: в готовый, почти закипевший суп тонкой струйкой вливаем предварительно взбитые яйца.

Они красиво сворачиваются тонкими кружевами, из-за чего суп становится «кудрявым» и выглядит особенно аппетитно.

Подавать его лучше всего со сметаной и свежей зеленью. Такой суп очень любят дети и те, кто устал от городской суеты и хочет почувствовать себя чуточку ближе к бабушкиной кухне. К слову, местная призналась, что порой заменяет картофель на стручковую фасоль, и выходит даже лучше.

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Автор:
Игорь Мустафин
Общество
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