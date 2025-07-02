Секреты роскошных доходных домов: зачем аристократы Петербурга строили «дома-копилки»

К архитектурным шедеврам Северной столицы относятся и доходные дома, которые строились для высшей аристократии и членов императорской семьи.

Это не просто история красоты — это пример того, как инвесторы прошлого умело использовали недвижимость как инструмент дохода.

«Доходные дома были обычным делом для представителей высшей аристократии. Также как другие состоятельные люди, члены императорской семьи сдавали в аренду помещения», — подчеркивают авторы спецвыпуска «Деловой Петербург», раскрывая неожиданный аспект жизни петербургской знати.

Дом великого князя Петра Николаевича — роскошь и функциональность

Один из крупнейших доходных домов в Петербурге принадлежал Петру Николаевичу Романову, второму сыну великого князя Николая Николаевича (старшего), внуку Николая I. Князь был увлечен живописью и архитектурой.

«Именно по его эскизу архитектор Н. П. Краснов возвёл дворец в крымском имении Дюльбере. Это необычное строение великий князь Александр Михайлович сравнивал с замком «Синей Бороды», — отмечается в исследовании.

Петербургский доходный дом на Певческом переулке, 5 (Большая Посадская, 9) был построен в 1912 году по проекту Виктора Игнатьевича Фиделли. Здание выделяется сложным орнаментом в стиле модерн и уникальной организацией дворов.

«Здесь множество арок и внутренних проходов, соединяющих корпуса, нависающие шахты лифтов, разновысотные лестницы», — описывают архитектурные особенности здания.

В разные годы в доме располагались женское профучилище, типография и лазарет, а квартиры занимали общественные деятели и творческая интеллигенция, что отражает многогранность истории этого здания.

Последний дом для династии — неоклассицизм и военные атрибуты

Великий князь Николай Николаевич (старший брат Петра Николаевича) построил не только доходный дом, но и собственный дворец на Петровской набережной — последний для династии Романовых.

«По замыслу — резиденция для семейной жизни», — говорится в материале, подчеркивая, что это было не просто жилье, а место, где планировалась жизнь целой семьи.

Архитектор Александр Сергеевич Хренов создал проект в стиле неоклассицизма.

«Трехэтажное здание, акцентированное портиком с четырьмя полуколоннами и фронтоном, украшено барельефами с военными атрибутами», — описывается здание, отражающее высокий статус владельца.

Особое внимание уделялось личному кабинету великого князя — в ротонде с двенадцатью колоннами, с мебелью из карельской березы и золоченой бронзы. Этот кабинет — символ власти и утонченного вкуса.

Мозаика и синтез искусств — уникальный доходный дом в стиле модерн

Доходный дом на Большой Зеленина, 28 — уникальный пример петербургского модерна. Его отличает мозаичный фриз с индустриальными и природными пейзажами, органический декор и текучие формы, напоминающие творчество Гауди.

«Произведением искусства его делает именно необычный рельефный декор и великолепные мозаичные панно между окнами верхнего этажа», — отмечают исследователи архитектуры.

Мозаика, созданная в 1905 году по эскизам Сергея Шелкового в мастерской Владимира Фролова, не имеет аналогов в Петербурге.

«По величине и рисунку это мозаичное панно не имеет аналогов в Петербурге. При этом оно органично сочетается с архитектурно-скульптурной основой здания; недаром этот дом называют выдающимся примером синтеза искусств», — подчеркивается, что это не просто украшение, а органичная часть архитектурного замысла.

Восточные легенды на Каменноостровском — мрамор и тайны эмира

Доходный дом на Каменноостровском проспекте, 44Б, построенный для последнего бухарского эмира Сейида Алим-хана, внешне напоминает итальянский палаццо.

Архитектор Степан Кричинский использовал редкий для Петербурга материал — шишимский мрамор.

«Это единственное здание в городе, где использован этот желтовато-белый камень, добытый под Златоустом на Урале», — подчеркивается уникальность здания.

Эмир, несмотря на высокое положение, выделил себе скромную жилплощадь, что контрастирует с роскошью дома. Вокруг дома до сих пор ходят легенды о тайных ходах и спрятанных сокровищах, добавляя зданию ореол загадочности.

Эти доходные дома — не просто архитектурные памятники, а свидетельства эпохи, когда аристократия умело сочетала роскошь и предпринимательство. Они позволяют заглянуть в прошлое и увидеть, как создавались финансовые империи, оставившие след в истории Петербурга.