Дорогие яблоки по цене копеечных: сотрудник «Пятерочки» рассказал об обмане касс самообслуживания

Кассы самообслуживания в «Пятёрочке» — соблазн для аферистов. Особенно в отделе фруктов, где ценник может меняться в два раза просто из-за сорта.

И кто хоть раз не задумывался: «А если я пробью сыр как хлеб?» Или яблоки Red Delicious — как сезонные?

Так вот: задумываются многие. Но срабатывают не все. Потому что магазины в Петербурге (и не только) давно научились не просто ставить камеры, а реально следить. И не только за тем, чтобы не тыкал кто сканером по 10 раз, а чтобы не пытался заменить товар в чеке.

Сотрудник одной из «Пятёрок» честно рассказал в YouTube-шоу «Раскадровка»:

«Контроль там точно такой же, как и на обычных кассах. Рядом стоит человек, который следит, чтобы все было четко. У нас появляются новые кассы самообслуживания, которые умеют различать товары. Они определяют, что лежит на весах или что вы проводите через сканер — и если что-то не совпадает, это сразу видно».

Не совпало — касса «зависает», зовёт персонал. Да, и начинается разговор уже не из приятных.

Зато честные покупатели получают бонус — улыбку и уважение. Особенно те, кто не паникует при вопросе «Нужен ли вам чек?» — и просто говорит «да». Потому что им скрывать нечего.