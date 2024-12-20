Жителям Петербурга пригрозили изъятием дачи: кто и почему может остаться без земли

Росреестр установил критерии для признания дачных участков и земель под индивидуальное жилищное строительство заброшенными и подлежащими изъятию. Теперь россияне рискуют потерять свою землю, если она будет признана неиспользуемой надзорными органами.

Согласно новому постановлению, собственники обязаны освоить свои участки в течение трех лет. Если земля остается необработанной, ее могут изъять. Норма вступит в силу с 1 марта 2025 года.

Документ об установлении признаков неиспользованного участка пока находится на стадии проекта и еще может быть изменен. Однако уже сейчас в его тексте можно найти такие критерии, как: отсутствие фундамента для строительства дома, нерегистрацию возведенного здания в течение пяти лет, а также наличие построек, используемых не по назначению. Заброшенным считается участок с полуразрушенным домом, ремонт на котором не производили более пяти лет.

Земля может быть признана неиспользованной даже если на ней много мусора или сорняков высотой свыше одного метра, занимающих более половины площади, при условии отсутствия уборки в течение года. Также под угрозу попадают участки, на которых не выращивают сельхозкультуры более трех лет.

Эти меры в первую очередь призваны решить проблему заброшенных территорий по всей стране.