Городовой / Общество / Жителям Петербурга пригрозили изъятием дачи: кто и почему может остаться без земли
Эксклюзив
Последние новости
Частные клиники Петербурга будут оцениваться по-новому: для чего это понадобилось Общество
Петербург в снежном плену: циклон захватит город 11-12 января Город
«Заросли» под угрозой: в Петербурге планируют вырубить четыре тысячи деревьев на Васильевском острове Город
Сердце не выдержало: Михаила Боярского доставили в петербургскую больницу Общество
Новые возможности: как в Петербурге помогают трудоустроиться трем наиболее нуждающимся в поддержке категориям граждан Город
Категории
Общество Спорт

Жителям Петербурга пригрозили изъятием дачи: кто и почему может остаться без земли

20 декабря 2024 18:47
Жителям Петербурга пригрозили отобрать дачи: кто и почему может остаться без земли
Жителям Петербурга пригрозили изъятием дачи: кто и почему может остаться без земли
Alexander Legky / Global Look Press / Global Look Press

Составили целый список правил.

Росреестр установил критерии для признания дачных участков и земель под индивидуальное жилищное строительство заброшенными и подлежащими изъятию. Теперь россияне рискуют потерять свою землю, если она будет признана неиспользуемой надзорными органами.

Согласно новому постановлению, собственники обязаны освоить свои участки в течение трех лет. Если земля остается необработанной, ее могут изъять. Норма вступит в силу с 1 марта 2025 года.

Документ об установлении признаков неиспользованного участка пока находится на стадии проекта и еще может быть изменен. Однако уже сейчас в его тексте можно найти такие критерии, как: отсутствие фундамента для строительства дома, нерегистрацию возведенного здания в течение пяти лет, а также наличие построек, используемых не по назначению. Заброшенным считается участок с полуразрушенным домом, ремонт на котором не производили более пяти лет.

Земля может быть признана неиспользованной даже если на ней много мусора или сорняков высотой свыше одного метра, занимающих более половины площади, при условии отсутствия уборки в течение года. Также под угрозу попадают участки, на которых не выращивают сельхозкультуры более трех лет.

Эти меры в первую очередь призваны решить проблему заброшенных территорий по всей стране.

Новости по теме
Почему в Петербурге окна первых этажей «засыпаны»: так уходит ли город под землю, или нет Почему в Петербурге окна первых этажей «засыпаны»: так уходит ли город под землю, или нет 23 декабря 2024 11:01
Листья падают с дуба, ясеня: почему некоторые виды деревьев отторгает земля Петербурга Листья падают с дуба, ясеня: почему некоторые виды деревьев отторгает земля Петербурга 19 декабря 2024 13:02
Особый подвид: 5 признаков отличия настоящего жителя Петербурга от остальных россиян (часть 2 ) Особый подвид: 5 признаков отличия настоящего жителя Петербурга от остальных россиян (часть 2 ) 9 января 2025 11:31
Особый подвид: 5 признаков настоящего жителя Петербурга, которые отличают его от других россиян (часть 1) Особый подвид: 5 признаков настоящего жителя Петербурга, которые отличают его от других россиян (часть 1) 8 января 2025 23:01
Загадка Васильевского острова: почему в Петербурге улицы заменили линиями Загадка Васильевского острова: почему в Петербурге улицы заменили линиями 8 января 2025 19:02
Автор:
Юлия Степанова
Общество Недвижимость
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿 1
Поделитесь новостью
Нажмите «подписаться», чтобы видеть наши интересные новости чаще