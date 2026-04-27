Городовой / Вопросы о Петербурге / Живут ли люди в Кронштадте?
Живут ли люди в Кронштадте?

Опубликовано: 27 апреля 2026 11:25
 Проверено редакцией
Население Кронштадта составляет порядка 45 тысяч человек. 

Да, в Кронштадте живут люди — по данным на 2025 год, население города составляет 44 655 человек. Это не просто исторический музей под открытым небом, а полноценный жилой район Санкт-Петербурга с развитой инфраструктурой, работой и повседневной жизнью.

Особенности жизни в Кронштадте

Тишина и близость к природе. Город расположен на острове Котлин в Финском заливе, что создаёт особую атмосферу. Здесь нет гула большого города, а воздух заметно чище, чем на материке. Многие жители ценят возможность просыпаться под шум прибоя или видеть Финский залив из окна.

Связь с морем. Для многих кронштадтцев море — часть повседневной жизни. Летом популярны прогулки по набережной, пикники у залива, рыбалка и велопрогулки вдоль берега. Зимой из-за ветра и холода активность снижается, но некоторые жители продолжают гулять или заниматься хобби дома.

Инфраструктура. В городе есть школы, детские сады, поликлиники, магазины, кафе и спортивные объекты. Однако крупных торговых центров нет — за серьёзным шопингом приходится ездить в Петербург. Для детей доступны секции и кружки, а для взрослых — фитнес-центры и бассейны.

Работа. Значительная часть трудоспособного населения работает в Санкт-Петербурге. В самом Кронштадте действуют предприятия: Морской завод (ремонт судов и турбин), швейная фабрика, предприятия пищевой промышленности, контейнерный терминал «Моби Дик». Также здесь базируются военные объекты и развивается туристическая сфера.

Транспорт. Кронштадт связан с материком Кольцевой автомобильной дорогой (КАД). Общественный транспорт представлен автобусами, которые связывают город с Петербургом и близлежащими населёнными пунктами. В период навигации действует скоростное теплоходное сообщение с центральной частью Петербурга.

