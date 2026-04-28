После заморозков яблоне – обязательно: 1 мл в воду – и яблок нарастет тьма, будут крупными и сладкими, как мед

Погода нынешней весной не перестает удивлять: во многих регионах кратковременные потепления сменяются заморозками и даже снегопадами. Безусловно, такие температурные перепады могут неблагоприятно повлиять на состояние яблонь и других плодовых деревьев. Как защитить сад от заморозков, в Дзен-канале Procvetok (18+) рассказал опытный белорусский агроном Петр Ломонос.
Обработка за 2 дня до заморозков
По словам эксперта, если вы знаете, что приближаются заморозки, то за 2 дня до этого нужно опрыскать деревья и кустарники по молодым завязям и бутонам специальным раствором. Чтобы его приготовить, потребуется:
- сульфат калия – 1 столовая ложка;
- эпин – 2 миллилитра;
- хорус – 4 миллилитра;
- вода – 10 литров.
Все нужно перемешать и обработать яблони и другие плодовые деревья по веткам и бутонам.
Как работает раствор
Как объяснил агроном Петр Ломонос, калий подействует как антифриз, снизив точку замерзания, и уплотнит клеточные стенки. Эпин активизирует внутренние защитные силы плодовых деревьев и кустарников, а также загустит межклеточный сок. Хорус защитит сад от болезней даже при низких температурах.
Обработка после заморозков
Если заморозки уже прошли, то нужно устроить саду холодный душ. Для этого необходимо ранним утром опрыскать плодовые деревья холодной водой. Это поможет снизить неблагоприятное воздействие низких температур и ативирует защитные механизмы растений. После холодного душа яблоню и другие деревья следует притенить от солнечных лучей, если, конечно, погода стоит ясная. В пасмурный день ничего притенять не нужно.
Кроме того, через пару дней можно развести 1 миллилитр циркона в 10 литрах воды и опрыскать плодовые деревья. Это поспособствует восстановлению и поможет корневой системе быстрее начать всасывать влагу и питательные вещества из прогревающейся почвы.
