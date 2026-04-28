Туроператоры пересаживают туристов в Турцию на авиарейсы нового перевозчика: подробности

Изменения пока коснутся 11 регионов, откуда были запланированы вылеты в Анталью

В Ассоциации туроператоров России предупредили, что российских путешественников решили пересадить с авиарейсов Azur Air на рейсы нового перевозчика – Air Anka. Полеты планируется выполнять в Анталью из 11 регионов страны. Такие авиарейсы для Air Anka будут первыми пассажирскими в РФ.

Новый перевозчик

По словам представителей туроператора "Интурист", кроме Turkish Airlines, Pegasus и Southwind в полетную программу в Анталью был включен перевозчик Air Anka. Он будет выполнять рейсы из 11 регионов и 12 городов России: из Казани, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Самары, Минвод, Сочи, Уфы, Челябинска, Саратова, Самары, Краснодара и Волгограда.

Путешественников, которые должны были лететь бортами Azur Air, пересадят на самолеты Air Anka. При этом слоты вылетов у нового перевозчика будут отличаться, но доплачивать ничего не понадобится. В стоимость авиабилета уже включен багаж до 10 килограммов и ручная кладь 8 килограммов. Туристы, которые летят вместе, вправе объединить багаж.

Станет ли такая замена постоянной, покажут итоги летнего туристического сезона. Ведь Air Anka – это новая авиакомпания для российских туристов.

Почему Azur Air пришлось заменить на Air Anka

Авиаперевозчика пришлось сменить из-за ограничения действия сертификата эксплуатанта Azur Air, которое ввела Росавиация по результатам внеплановой проверки. Оно действует до 8 июня 2026 года. В итоге Azur Air приостановила эксплуатацию некоторых самолетов, из-за чего туроператоры столкнулись с заметной нехваткой перевозок.

Авиакомпания направила Росавиации план действий для снятия ограничений, но его отклонили и вернули на доработку. Если до 8 июня замечения устранить не удастся, то Azur Air могут лишить права на полеты.

При этом сам перевозчик не планирует оставаться в тени. Недавно авикомпания разместила собственную летнюю программу полетов в Анталью, расширив географию до 13 городов. В график должны вернуться полеты из Ульяновска, Архангельска, Оренбурга и Сыктывкара.

В списке также можно найти Москву, Екатеринбург, Нижний Новгород, Казань, Самару, Новосибирск, Пермь, Тюмень и Сургут. Полеты будут выполнять самолеты Boeing 767 и Boeing 757.

Что за авиакомпания Air Anka

Air Anka – это одна из новейших турецкий авиакомпаний, которая появилась в августе 2022 года. В парке перевозчика 7 самолетов, которые могут выполнять дальнемагистральные рейсы. Авикомпания специализируется на чартерных перевозках и сдаче в аренду воздушных судов.

Первый рейс Air Anka с российскими туристами Air Anka состоялся 24 апреля из Сочи в Анталью. Планируется, что полеты в Сочи будут выполняться 4 раза в неделю.

