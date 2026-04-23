Назван один из лучших курортов Египта: песчаные пляжи и чистое море – идеальная замена ОАЭ
Назван один из лучших курортов Египта: песчаные пляжи и чистое море – идеальная замена ОАЭ

Опубликовано: 23 апреля 2026 20:34
 Проверено редакцией
Недаром этот курорт называют "египетской Турцией" 

В Ассоциации туроператоров России назвали один из лучших курортов Египта, который очень часто называют "египетской Турцией". Он прославился высоким уровнем сервиса, чистыми песчаными пляжами с пологим входом в море и спокойствием.

По словам экспертов, речь идет о курорте Макади Бей. Он расположен в 36 километрах от Хургады, на берегу Красного моря. Курорт строился исключительно для туристов и здесь нет местного населения.

Главным преимуществом Макади Бей считаются чистые песчаные пляжи с плавным заходом в море и красивые коралловые рифы у берега. Благодаря форме бухты здесь не бывает ветров, в том числе в зимнее время – в отличие от той же Хургады. Курорт идеально подходит и для отдыха с детьми, и для дайвинга.

Почти все отели в Макади Бей – пятизвездочные и четырехзвездочные, с высоким уровнем сервиса, большими охраняемыми территориями, собственными аквапарками и детскими клубами. Они работают по системе "Все включено". Именно благодаря таким гостиницам Макади Бей называют "египетской Турцией". Условно район сопоставим с Белеком, но с поправкой на климат и местную специфику.

На курорте все удобства и развлечения сосредоточны на территории отелей, а за их пределами инфраструктура минимальная, ведь местных жителей здесь нет. Поэтому для шопинга, прогулок и для посещения ресторанов придется ехать на такси в Хургаду. Это займет буквально полчаса. Там кипит ночная жизнь, работают кафе и рынки. Но подводный мир в Хургаде беднее: кораллы серьезно пострадали при застройке.

В Макади Бей путешественники могут рассчитывать на спокойный и безмятежный отдых. Этот курорт отлично подойдет для семей с детьми, пожилых людей и пар, для которых важны тишина, высокий уровень сервиса и красивые чистые пляжи.

При этом здесь станет скучно молодежи и всем, кто любит шопинг и активную ночную жизнь.

В Макади Бей доступны все экскурсии, которые предлагают в Хургаде, включая морские прогулки, сафари в пустыне, поездки в Луксор и Каир.

Ранее мы сообщали, когда российские туристы смогут снова полететь отдыхать в ОАЭ.

Автор:
Ольга Зайцева
