Когда российские туристы смогут снова покупать туры в ОАЭ

Опубликовано: 22 апреля 2026 20:34
 Проверено редакцией
Вот что ответили туроператоры 

Ограничения на перелеты в ОАЭ для российских авиакомпаний сняты, но запрет на продажу туристических путевок пока действует. Когда можно будет снова покупать туры в Эмираты, разбирались в Ассоциации туроператоров России.

По словам экспертов, Росавиация сняла запрет на продажу билетов на рейсы в ОАЭ и на пролет над территорией Ирана. Соответстующие рекомендации поступили от Министерства иностранных дел и Минтранса.

Решение за Министерством экономического развития

Что касается продажи путевок, то туроператоры ждут решения Минэкономразвития России. При этом они готовы оперативно начать продавать туры в ОАЭ, как только нормализуется авиасообщение с этой страной, будут получены разрешения от правительства и гарантии безопасности для туристов.

Но пока рекомендация Минэкономразвития России о запрете продажи туров в ОАЭ и в другие страны Персидского залива продолжает действовать. При этом решение будет больше зависеть от позиции российского МИДа.

Восстановление спроса

Вице-президент АТОР по международному туризму Артур Мурадян отметил, что в последнее время поступает огромное количество вопросов о сроках открытия ОАЭ для туристов. При этом цены на размещение в Эмиратах заметно снизились, что только подогревает спрос. Гостиницы в ОАЭ, Катаре и Омане уже начали работать по тарифам низкого сезона с максимальными скидками.

При этом в Anex считают, что спрос на отдых в ОАЭ очень быстро восстановится сразу же после отмены ограничений. Ведь страна славится высоким сервисом и разнообразием отелей.

Майские праздники упущены

Но прошлогодние рекордные показатели повторить вряд ли удастся. При этом не исключено появление туров в последнюю минуту: это возможно благодаря безвизовому режиму, снижению цен на перелеты и на размещение в гостиницах. Но сохранятся ли такие скидки после снятия ограничений – большой вопрос.

А пока майские праздники для ОАЭ действительно упущены. Если в прошлом году в мае на Эмираты пришлось порядка 10% от всех туров, то в этом году картина совсем другая: первое место заняла Турция с долей 43% продаж, на второй строчке оказался Египет с приростом в 24%, тройку лидеров замыкает Таиланд с 7%. Остальные путешественники решили отдыхать в России, Китае и во Вьетнаме.

Что касается авиаперелетов в ОАЭ, то их стоимость не снизится из-за роста цен на топливо. При этом разрешение на пролет над Ираном сократит время полета, что частично сдержит тарифы благодаря экономии керосина.

Автор:
Ольга Зайцева
