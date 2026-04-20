Дешевле Таиланда и ближе Вьетнама: найдена идеальная замена Сочи и Дубаю – райская бухта, которая влюбляет с первого взгляда

Куда полететь в отпуск вместо Краснодарского края или ОАЭ

Сезон отпусков не за горами, и почти каждый путешественник мечтает отдохнуть на песчаном пляже с кристально чистой морской водой и без толп туристов. Оказывается, такое местечко есть, и находится оно в нашей стране. При этом здесь чище и дешевле, чем в Таиланде, и красивее, чем во Въетнаме. Отдых в этом райском уголке станет идеальной заменой Сочи и Дубаю.

Райская бухта в окружении утесов

Речь идет о бухте Большая Ежовая, расположенной на побережье Японского моря. Она впечатляет не только удивительной природой, живописными местами, но и теплой водой. Хотя считается, что на пляжах Приморского края прохладно, но это распространенное заблуждение. Так как Приморье находится на той же широте, что и Краснодарский край, хотя климат в Сочи субтропический, а во Владивостоке – умеренный муссонный.

К тому же от всех ветров бухта Большая Ежовая защищена каменистыми мысами. За белый песок ее в народе прозвали "приморским Таиландом". Идеальное время для отдыха здесь – июль и август. Вход в море – пологий, вода – кристально чистая и теплая, глубина довольно долго – небольшая, поэтому здесь можно спокойно купаться с детьми.

Как добраться до бухты Большая Ежовая

Бухта Большая Ежовая находится в 3 часах езды от Владивостока и в 37 километрах от Находки. Добраться до бухты можно в составе туристической группы или на личном транспорте, желательно высокой проходимости.

Сначала ехать следует в сторону Врангеля, у поселка Первостроителей повернуть налево, а после по лесной дороге преодолеть еще 5 километров. Затем сотрудники базы, расположенной около бухты Спокойная, возьмут за проезд порядка 300 рублей и 500 рублей за сутки отдыха. На руки они выдадут билет с датой. До бухты Ежовая останется буквально пара километра. Проехать их можно только на внедорожнике. Но если у вас его нет или не хочется тратить 300 рублей, то за 40 минут можно дойти до Ежовой пешком. Не самый легкий путь окупится потрясающими видами и чистым морем.

Инфраструктура

Из всей инфраструктуры на пляже можно найти мусорный бак и деревянную уборную. Для тех, кто решил остаться здесь на ночь, есть возможность поставить палатки. Поэтому при поездке в Ежовую важно взять с собой все необходимое: еду, напитки, аптечку, одежду. Ведь инфраструктуры здесь совсем нет. Это дикое побережье с красивыми каменными ваяниями, белым песчаным пляжем и чистой водой.

Чем заняться в бухте Большая Ежовая

Помимо пляжного отдыха и фотосессий здесь можно сходить в лес за грибами. Их в местных лесах очень много, даже искать не приходится.

Кроме того, бухта Ежовая идеальна для прогулок на SUP-досках и катания на лодках. Даже просто бродить здесь – это уже огромное удовольствие.

Также неподалеку расположены заброшенные строения пограничного пункта: доступ туда открыт, чем часто пользуются путешественники. В другом месте на возвышенности можно заметить старый автоматический маяк. Доступ на башню закрыт. А на побережье лежат останки корейской рыбацкой шхуны, заброшенной в бухту давним штормом.

Личный опыт путешественников

Путешественники, побывавшие в бухте Ежовая, оставляют только положительные отзывы:

"Когда такая великолепная природа, то ничего и не надо. Только любоваться ею и восхищаться". "Очень там живописно. И каменюки такие… как живые что ли! Может потому что нет наезженных прекрасных дорог: все природное так и чувствует себя тут великолепно!" "Это Партизанский район, расположен дальше города Находка. Дорога из Владивостока, Артема и Уссурийска одна, та же что на Бухту Анна, но на Ливадию и Анну поворот до Находки, а на Ежовую, Спокойную и Триозерье ехать еще час-полтора. Сюда добираться дольше и сложнее, но море здесь прозрачнее, пляжи лучше и пейзажи красивее". "Отдыхали там в прошлом году, прекрасное место для отдыха, пляж чистый, мусор там убирают работники соседней базы отдыха, красивая природа и чистейшее море". "Ежовая – одна из немногих бухт, где еще остался налет аутентичности: чистая и прозрачная вода, морские ежи, морские звезды, морская капуста, красивые скалы и красивый подводный мир. Еще эта бухта впечатляет туристов своими «открыточными» видами. А некоторых даже наводит на поэтичные сравнения с Таиландом и прочими райскими уголками нашей планеты".

