Апельсиновый пирог, который тает во рту: смешиваю всё за 5 минут и кидаю в духовку

Если вы думаете, что творожная запеканка — это обычный десерт, вы просто не пробовали этот вариант. Здесь всё иначе: нежная, почти кремовая текстура и яркий апельсиновый слой сверху. Рецептом поделился автор Дзен-канала "Вкусная история".
Ингредиенты:
- творог 9% — 500 г;
- сахар — 5 ст. л. (в основу) + 5 ст. л. (в соус);
- сливочное масло — 100 г;
- манная крупа — 4 ст. л.;
- крахмал кукурузный — 1 ст. л. (в основу) + 2 ст. л. (в соус);
- апельсины — 1-2 шт.
Приготовление
Выкладываю творог в миску, добавляю сахар, манку, крахмал и мягкое сливочное масло. Пробиваю всё блендером до идеально гладкой массы — она должна получиться кремовой, без комочков.
Форму смазываю маслом, слегка присыпаю манкой и выкладываю творожную основу, разравниваю. Теперь готовлю соус: апельсины очищаю от кожуры и плёнок, удаляю косточки и отправляю в блендер.
Добавляю сахар и крахмал, измельчаю до однородной массы. Выливаю апельсиновый соус прямо на творожный слой.
Отправляю в разогретую до 180°C духовку примерно на 40-45 минут.
После выпечки даю запеканке остыть и обязательно убираю в холодильник на 2-3 часа (или на ночь) — так она становится ещё нежнее и держит форму.
Примерное время приготовления: 1 час + время на охлаждение
