Зимние ловушки Ленобласти: спасатели раскрыли список самых коварных трасс

Опубликовано: 9 декабря 2025 09:15
Спасатели опубликовали список дорог Ленинградской области, на которых выявлены участки с повышенной опасностью.

Водителям, передвигающимся по автомобильным дорогам Санкт-Петербурга и Ленинградской области, напомнили о необходимости соблюдать особую осторожность из-за ухудшения погодных условий, влияющих на видимость и безопасность движения.

Повышенное внимание требуется прежде всего на тех участках трасс, где зафиксированы наиболее сложные погодные явления. Об этом сообщили представители аварийно-спасательной службы региона.

Специалисты внимательно следят за наиболее опасными точками на основных маршрутах, чтобы вовремя реагировать на угрозы и возможные происшествия. Отмечается: отдельное внимание следует уделять отрезкам автодорог, ведущих по направлениям Кола, Сортавала, Россия и Нева.

Особенно важно строго соблюдать скоростной режим и сохранять безопасную дистанцию между транспортными средствами.

В зимнее время важно избегать резких манёвров и делать остановки плавнее, чтобы снизить вероятность столкновений.

В аварийно-спасательной службе напоминают, что в подобных погодных условиях риск возникновения дорожно-транспортных происшествий заметно возрастает. Водителям настоятельно рекомендуют повышать свою бдительность при управлении автомобилем.

Согласно прогнозу, в период с 8 по 14 декабря регион ожидает чередование различных погодных явлений, что может дополнительно осложнить ситуацию на дорогах.

Жителям и гостям города советуют заранее учитывать возможные изменения погодных условий при планировании поездок. В случае возникновения экстренных ситуаций рекомендуют обращаться за помощью к профильным службам.

Юлия Аликова
