В «Золотое кольцо» добавили 49 сел, и это оказалось абсурдом: бренд раздули до размеров слона — вот почему туристы в шоке

Решение о включении 49 новых населенных пунктов в маршрут «Золотое кольцо России» в честь его 60-летия вызвало неоднозначную реакцию.

Согласно официальным сообщениям, орбита легендарного туристического направления расширится, охватив территории Нижегородской и Тверской областей, а также национальные парки «Плещеево озеро» и «Мещера».

Однако это вызывает закономерный вопрос: почему такое расширение воспринимается многими как абсурд?

Рождение мифа: от указателя до культурного знака качества

Корни «Золотого кольца» лежат не в государственных указах, а в журналистском озарении 60-х годов XX века.

В то время, когда уровень жизни рос и зарождался автотуризм, журналист Юрий Бычков, находясь в Суздале, обратил внимание на дорожный указатель “На Шую”.

Открыв атлас, он интуитивно проложил замкнутый, кольцевой маршрут: Москва — Владимир — Суздаль — Иваново — Кострома — Ярославль — Ростов — Переславль-Залесский — Сергиев Посад (тогда Загорск) — Москва.

Через два года Бычков реализовал задуманное, проехав по нему на автомобиле и подготовив цикл очерков. Название «Золотое кольцо» родилось, когда журналист “смотрел на золотой купол колокольни Ивана Великого в Москве”.

“Кольцо” отражало форму маршрута, а “золотое” — его высочайшую культурную ценность древних городов.

Цикл очерков стал настоящим прорывом. Он открыл для широкой публики древние города к востоку от Москвы, предложив альтернативу пансионатам и морским курортам.

Постепенно нахождение в этом списке стало “знаком качества”.

Зависть регионов и размывание бренда

Сложившийся бренд породил естественное желание властей городов, оказавшихся “за бортом” изначального маршрута Бычкова, “включить” свои территории. Туроператоры, в свою очередь, стремятся называть “золотым” любой свой межобластной тур.

Однако критики указывают на абсурдность такого расширения. Очерки Бычкова написаны 60 лет назад, и что-либо существенно “добавить в них невозможно”.

Попытка включить огромные территории, вроде Нижнего Новгорода или Тверской области, превращает идею кольца в некое подобие гигантской петли.

Многие россияне предлагают прагматичное решение:

“Оставить таким, какой есть. Сделать ещё одно “кольцо” с древними городами с центром в Москве и радиусом, выходящим за “золотое”. Придумать ему другое название”.

Идея очевидна — сохранить первозданную ценность бренда.

Критика брендоориентированного туризма

В народном сознании зреет мнение, что расширение приведет к потере самобытности.

“Золотое кольцо — сложившийся бренд и маршрут подогнанный как раз на выходные из Москвы. Складывался он еще и с хорошей поддержкой Интуриста. Вобщем самодостаточный продукт с историей”, — отмечают критики.

Расширение же грозит превратить осмотр достопримечательностей в “стадный галоп”.

Особое недовольство вызывают города, которые формально войдут в расширенный маршрут, но чья инфраструктура оставляет желать лучшего. Звучат призывы:

“Юрьев-Польский в порядок приведите, а потом все остальное включайте”.

Приводятся примеры, когда туристов везут в малые города, вроде Чкаловска или Богородска, где, несмотря на наличие музеев, общее состояние оставляет удручающее впечатление.

В Богородске, где есть “шикарный музей керамики”, краеведческий отдел страдает от непрофессионализма и некомпетентного управления.

Ивановская область также вызывает вопросы:

“Вот что такого золотого есть в Иванове? На фоне Шуи, Кинешмы или Палеха он просто лишний”.

По мнению критиков, в то время как дороги в области улучшаются, сам бренд “Золотое кольцо” рискует стать пустышкой, если его наполнить территориями, не соответствующими его исторической и культурной значимости.

