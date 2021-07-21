Все новости / Александр Ткаченко

Александр Ткаченко

Происшествия
В Москве задержали замначальника УГИБДД Ставропольского края Ткаченко по делу о взятках
В деле о взятках на 19 миллионов рублей появился новый фигурант – заместитель начальника УГИБДД Ставропольского края Александр Ткаченко. Подробнее об этом рассказал глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.  
21 июл 2021 16:29
Политика
В партии Зеленского хотят пересмотреть закон о госязыке
Депутаты Верховной рады Украины проведут масштабное обсуждение норм закона о государственном языке. Об этом сообщил представитель партии «Слуга народа», руководитель комитета гуманитарной политики Александр Ткаченко.
25 фев 2020 10:03
Шоу-бизнес
«Музей Искусства Санкт-Петербурга ХХ-ХХI» веков представляет проект «Право на грядущее»
Выставка «Право на грядущее» подготовлена к 100-летию Октябрьской революции 1917 года. Больше 60 современных художников из разных стран продемонстрируют собственный взгляд на
12 окт 2017 09:10
Шоу-бизнес
7 и 8 мая в ресторане «LA PERLA Fish House» ужинали по-королевски
«Русский» и «Французский» ужины  давались в честь Великого Князя Георгия Михайловича.  Российский Император Александр I очень любил ботвинью. Николай I имел пристрастие к солененьким огурчикам и
13 май 2014 14:26
Шоу-бизнес
Спектакль по пьесе Тадеуша Слободзянека в рамках фестиваля "МЫ и ОНИ = МЫ"
18 июля, 19.30 Камерная сцена МДТ – Театра Европы Эскиз шестой. Тадеуш Слободзянек   «Наш класс. История в XIV уроках» (Польша)   Тадеуш Слободзянек родился в 1955 году в городе Енисейск в
17 июл 2013 15:38
Шоу-бизнес
Главная балетная премьера фестиваля «Звезды белых ночей» - балет Алексея Ратманского «Concerto DSCH»
4 июля на новой сцене Мариинского театра состоится российская премьера одноактного балета Алексея Ратманского «Concerto DSCH» на музыку Второго фортепианного концерта Дмитрия
02 июл 2013 13:18
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