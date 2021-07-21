Александр Ткаченко

Спектакль по пьесе Тадеуша Слободзянека в рамках фестиваля "МЫ и ОНИ = МЫ"

18 июля, 19.30 Камерная сцена МДТ – Театра Европы Эскиз шестой. Тадеуш Слободзянек «Наш класс. История в XIV уроках» (Польша) Тадеуш Слободзянек родился в 1955 году в городе Енисейск в