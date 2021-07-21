В деле о взятках на 19 миллионов рублей появился новый фигурант – заместитель начальника УГИБДД Ставропольского края Александр Ткаченко. Подробнее об этом рассказал глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.
Российский сериал «Вампиры средней полосы» с Юрием Стояновым в главной роли выйдет 18 марта, сообщает пресс-служба платформы Start.
Президент России Владимир Путин 6 января подписал указ о создании фонда поддержки детей с тяжелыми и хроническими заболеваниями «Круг добра», сообщается на сайте Кремля.
За звание лучших боролись 12 пар.
Состав участников резко сменился.
Голкипер Александр Беленов теперь член Клуба Яшина.
Депутаты Верховной рады Украины проведут масштабное обсуждение норм закона о государственном языке. Об этом сообщил представитель партии «Слуга народа», руководитель комитета гуманитарной политики Александр Ткаченко.
Выставка «Право на грядущее» подготовлена к 100-летию Октябрьской революции 1917 года. Больше 60 современных художников из разных стран продемонстрируют собственный взгляд на
«Это белый цветок, который я сделала. Мои родители его купят, а вы купите медикаменты для больных детей», – так одна маленькая петербургская девочка ответила на вопрос
Цель акции - сбор средств в помощь неизлечимо больным детям, привлечение внимания общества к проблемам онкологически больных, возрождение традиций российской благотворительности. «Нужно
Инициативной группе «В защиту сквера на Долгоозерной» не удалось отстоять решение городского суда об отмене проекта планировки участка улицы от Авиаконструкторов до Планерной, где с
«Русский» и «Французский» ужины давались в честь Великого Князя Георгия Михайловича. Российский Император Александр I очень любил ботвинью. Николай I имел пристрастие к солененьким огурчикам и
Театр Эстрады им.Райкина 11 мая 2014 года в 19.00 Режиссеры: Юрий Гальцев Владимир Глазков Художник-постановщик: Ирина Зайцева Хореограф: Ирина Ляховская Педагог по вокалу: Артур
25 января 2014 года в 19.00 Театр Эстрады им.Райкина "Шуры-Муры" Спектакль по рассказам Василия Шукшина 25-го ЯНВАРЯ 2014 ГОДА СОСТОИТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПОКАЗ СПЕКТАКЛЯ
10, 11 января 2014 в 19.00 Театр Эстрады им.Райкина Режиссеры: Юрий Гальцев Владимир Глазков Художник-постановщик: Яна Глушанок Художник по свету: Юрий Капелюш Хореограф: Ирина
22 декабря 2013,10, 11 января 2014 в 19.00 Театр Эстрады им.Райкина Режиссеры: Юрий Гальцев Владимир Глазков Художник-постановщик: Яна Глушанок Художник по свету: Юрий
Рай есть! В кинотеатрах с 28 ноября Фильм начинается с притчи: «Однажды Человек попросил Бога показать ему ад и рай. И тогда Бог привел его в большую комнату. Там был накрыт
\ \ \ \ \ \ \
18 июля, 19.30 Камерная сцена МДТ – Театра Европы Эскиз шестой. Тадеуш Слободзянек «Наш класс. История в XIV уроках» (Польша) Тадеуш Слободзянек родился в 1955 году в городе Енисейск в
4 июля на новой сцене Мариинского театра состоится российская премьера одноактного балета Алексея Ратманского «Concerto DSCH» на музыку Второго фортепианного концерта Дмитрия