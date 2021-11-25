Александр Вучич

Семерых пострадавших в стрельбе в пермском университете перевезли в Москву

20 сентября в пензенском университете 18-летний студент пришел в вуз с ружьем. Были убиты 6 человек, пострадали более двадцати, а 9 – в тяжелом состоянии. 21 сентября семерых из них отправили на самолете МЧС в клиники Москвы, двоих перевозить оказалось слишком рискованно, сообщили в пресс-службе правительства Пермского края.