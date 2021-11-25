Москва и Белград достигли договоренности по цене на поставляемый из России в Сербию газ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на президента Сербии Александра Вучича.
Белград продолжит выполнять все соглашения, достигнутые ранее, несмотря на действия Приштины. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич во время телефонного разговора с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.
Как сообщает издание ТАСС со ссылкой на агентство Tanjug, истребители МиГ-29 ВВС Сербии патрулировали на административной линии с сербским автономным краем Косово и Метохия. В Сети опубликованы кадры пролета самолетов. Издание «Вечерне новости» сообщает о перебросе сербской бронетехники.
20 сентября в пензенском университете 18-летний студент пришел в вуз с ружьем. Были убиты 6 человек, пострадали более двадцати, а 9 – в тяжелом состоянии. 21 сентября семерых из них отправили на самолете МЧС в клиники Москвы, двоих перевозить оказалось слишком рискованно, сообщили в пресс-службе правительства Пермского края.
Президент Сербии Александр Вучич выразил соболезнования близким и родным погибших и пострадавших в нападении на пермский университет. Обращение к коллеге Владимиру Путину в связи с гибелью людей опубликовано на сайте главы Сербии.
В понедельник, 13 сентября, канцлер Германии Ангела Меркель посетила Сербию с рабочим визитом. После она встретилась с президентом страны Александром Вучичем в правительственном комплексе «Палата Сербия».
Сегодня, 8 сентября, погиб 55-летний глава МЧС России Евгений Зиничев. Он умер, как настоящий спасатель, пытаясь помочь оператору, который упал с края обрыва. Оператору выжить также не удалось.
Сербский склад с боеприпасами в городе Чачак сотрясся от очередного сильнейшего взрыва. Подробности раскрывает Радио и телевидение Сербии.
Российский президент Владимир Путин и глава МИДа Сергей Лавров извинились перед сербским президентом Александром Вучичем за пост официального представителя МИД Марии Захаровой, который тот счел оскорбительным. Об этом позднее сам Вучич сообщил телеканалу RTS.
После публикации в «Фейсбук» официального представителя МИД РФ Марии Захаровой в МИД Сербии на разговор вызвали российского посла в этой стране Александра Боцан-Харченко.
В Кремле прокомментировали высказывание официального представителя министерства иностранных дел России Марии Захаровой в отношении переговоров президента Сербии Александра Вучича с главой Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом в Вашингтоне. Об этом сообщает ТАСС.
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова извинилась за свой пост в социальных сетях о переговорах между Сербией и Косово в Вашингтоне. Об этом сообщает РИА Новости.
Президент Сербии Александр Вучич прокомментировал сообщения СМИ о «российском следе» в беспорядках в Белграде. Он опроверг это утверждение, заявив, что на данный момент нет никаких доказательств, которые могли бы это подтвердить. Об этом пишут «Известия».
Лидер Республики Сербия Александр Вучич объявил о возобновлении диалога между Сербией и Косово при посредничестве Евросоюза. Отмечается, что до этого между сторонами на протяжении 20 месяцев наблюдалось затишье. Об этом пишет «РБК».
В министерстве иностранных дел России отреагировали на публикации о причастности Москвы к организации беспорядков в Белграде.
Сербские власти отказались от идеи комендантского часа в своей столице. Вместо этого запретили массовые протесты.
Первый Ил-76 ВКС РФ с оборудованием и специалистами для борьбы с коронавирусом вылетел в Сербию с аэродрома Чкаловский, пишет ТАСС.
Власти Сербии просят Россию помочь справиться с коронавирусом.
Глава Торгового представительства Российской Федерации Андрей Хрипунов рассказал, какой доход принесет Сербии продолжение газопровода «Турецкий поток». По его подсчетам, страна будет получать 180 миллионов евро в год, сообщает «РИА Новости».