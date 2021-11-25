Все новости / Александр Вучич

Александр Вучич

Политика
Россия и Сербия достигли договоренности о цене за газ по 270 долларов за тысячу кубометров
Москва и Белград достигли договоренности по цене на поставляемый из России в Сербию газ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на президента Сербии Александра Вучича.  
25 ноя 2021 19:49
Политика
Президент Сербии Вучич: Белград не допустит унижения соотечественников в Косово
Белград продолжит выполнять все соглашения, достигнутые ранее, несмотря на действия Приштины. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич во время телефонного разговора с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.   
27 сен 2021 20:49
Политика
МиГ-29 ВВС Сербии готовятся нанести удары по Косово и Метохии
Как сообщает издание ТАСС со ссылкой на агентство Tanjug, истребители МиГ-29 ВВС Сербии патрулировали на административной линии с сербским автономным краем Косово и Метохия. В Сети опубликованы кадры пролета самолетов. Издание «Вечерне новости» сообщает о перебросе сербской бронетехники.   
27 сен 2021 19:41
Происшествия
Семерых пострадавших в стрельбе в пермском университете перевезли в Москву
20 сентября в пензенском университете 18-летний студент пришел в вуз с ружьем. Были убиты 6 человек, пострадали более двадцати, а 9 – в тяжелом состоянии. 21 сентября семерых из них отправили на самолете МЧС в клиники Москвы, двоих перевозить оказалось слишком рискованно, сообщили в пресс-службе правительства Пермского края.   
21 сен 2021 18:39
Происшествия
Президент Сербии выразил соболезнования в связи со стрельбой в Перми
Президент Сербии Александр Вучич выразил соболезнования близким и родным погибших и пострадавших в нападении на пермский университет. Обращение к коллеге Владимиру Путину в связи с гибелью людей опубликовано на сайте главы Сербии.   
20 сен 2021 16:51
Политика
Вучич: Сербия не вступит в ЕС без решения вопроса по Косово
В понедельник, 13 сентября, канцлер Германии Ангела Меркель посетила Сербию с рабочим визитом. После она встретилась с президентом страны Александром Вучичем в правительственном комплексе «Палата Сербия».
14 сен 2021 12:39
Общество
Главы разных стран и чиновники выразили соболезнования в связи с гибелью Зиничева
Сегодня, 8 сентября, погиб 55-летний глава МЧС России Евгений Зиничев. Он умер, как настоящий спасатель, пытаясь помочь оператору, который упал с края обрыва. Оператору выжить также не удалось.  
08 сен 2021 17:43
Политика
Путин извинился перед президентом Сербии за «неосмотрительный» пост Захаровой
Российский президент Владимир Путин и глава МИДа Сергей Лавров извинились перед сербским президентом Александром Вучичем за пост официального представителя МИД Марии Захаровой, который тот счел оскорбительным. Об этом позднее сам Вучич сообщил телеканалу RTS.
11 сен 2020 09:00
Политика
В Кремле прокомментировали высказывание Захаровой по встрече Вучича и Трампа
В Кремле прокомментировали высказывание официального представителя министерства иностранных дел России Марии Захаровой в отношении переговоров президента Сербии Александра Вучича с главой Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом в Вашингтоне. Об этом сообщает ТАСС.
07 сен 2020 14:05
Политика
Захарова извинилась за комментарий фотографии с переговоров Вучича и Трампа
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова извинилась за свой пост в социальных сетях о переговорах между Сербией и Косово в Вашингтоне. Об этом сообщает РИА Новости.
07 сен 2020 08:30
Политика
Президент Сербии опроверг причастность России к протестам в Белграде
Президент Сербии Александр Вучич прокомментировал сообщения СМИ о «российском следе» в беспорядках в Белграде. Он опроверг это утверждение, заявив, что на данный момент нет никаких доказательств, которые могли бы это подтвердить. Об этом пишут «Известия».
13 июл 2020 11:14
Политика
Сербия и Косово вернулись к диалогу спустя полтора года тишины
Лидер Республики Сербия Александр Вучич объявил о возобновлении диалога между Сербией и Косово при посредничестве Евросоюза. Отмечается, что до этого между сторонами на протяжении 20 месяцев наблюдалось затишье. Об этом пишет «РБК».
13 июл 2020 10:35
Общество
В России оценили размер дохода Сербии от «Турецкого потока»
Глава Торгового представительства Российской Федерации Андрей Хрипунов рассказал, какой доход принесет Сербии продолжение газопровода «Турецкий поток». По его подсчетам, страна будет получать 180 миллионов евро в год, сообщает «РИА Новости».
03 мар 2020 11:16
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