Все новости / Армен Саркисян

Армен Саркисян

Политика
Президент Армении уволил замначальника Генштаба
В Армении уволен первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил страны Тиран Хачатрян. Соответствующий указ подписал президент Армении Армен Саркисян, сообщает РИА Новости со ссылкой на официальный сайт главы государства.
25 фев 2021 11:06
Политика
Президент Армении счел неизбежными досрочные выборы в парламент
На фоне обострения внутриполитической ситуации в стране президент Армении Армен Саркисян выступил с обращением к гражданам. Он заявил, что в силу последних событий отставка премьер-министра Никола Пашиняна становится неизбежной, и призвал правительство и Национальное собрание готовиться к досрочным парламентским выборам. Об этом пишет «Sputnik Армения».  
17 ноя 2020 08:47
Политика
Алиев поиздевался над Пашиняном после заключение перемирия
Президент Азербайджана Ильхам Алиев после подписания договора о прекращении войны в Нагорном Карабахе записал издевательское видеопослание премьер-министру Армении Николу Пашиняну. Об этом пишет «Новороссия».
10 ноя 2020 13:05
Город
KISS впервые в Петербурге (интервью, фото, видео)
Сегодня в Ледовом выступит легендарная группа KISS, которая в обновлённом составе совершает турне по Европе. Многие не могут напеть ни одной песни Kiss, но все прекрасно знают, кто мы такие и как выглядим , сказал недавно в интервью бас-гитарист Kiss Джин Симмонс.
26 май 2008 14:52
Спорт
Как умирали хоккеисты СКА
35 лет назад армейцы впервые\ завоевали бронзу чемпионата СССР. Из той команды в живых остались лишь\ 8 человек\ \ Вспомнить тот сезон мы попросили\ заслуженного тренера России Валерия Шилова и защитника команды\ Константина Меньшикова.
20 сен 2006 03:22
Эксклюзив
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