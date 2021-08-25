Армен Саркисян

KISS впервые в Петербурге (интервью, фото, видео)

Сегодня в Ледовом выступит легендарная группа KISS, которая в обновлённом составе совершает турне по Европе. Многие не могут напеть ни одной песни Kiss, но все прекрасно знают, кто мы такие и как выглядим , сказал недавно в интервью бас-гитарист Kiss Джин Симмонс.