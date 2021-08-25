Утро среды, 25 августа, выдалось неспокойным для парламента Армении, который пережил сразу две драки между депутатами за один день.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян анонсировал проведение внеочередных парламентских выборов. Как уточнил премьер в своем Facebook, они состоятся 20 июня.
В Армении уволен первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил страны Тиран Хачатрян. Соответствующий указ подписал президент Армении Армен Саркисян, сообщает РИА Новости со ссылкой на официальный сайт главы государства.
На фоне обострения внутриполитической ситуации в стране президент Армении Армен Саркисян выступил с обращением к гражданам. Он заявил, что в силу последних событий отставка премьер-министра Никола Пашиняна становится неизбежной, и призвал правительство и Национальное собрание готовиться к досрочным парламентским выборам. Об этом пишет «Sputnik Армения».
Президент Азербайджана Ильхам Алиев после подписания договора о прекращении войны в Нагорном Карабахе записал издевательское видеопослание премьер-министру Армении Николу Пашиняну. Об этом пишет «Новороссия».
Президент Армении Армен Саркисян подписал указ, ограничивающий вещание иностранных каналов. Под удар попал и российский пакет ТВ, сообщает пресс-служба главы государства.
Сегодня в Ледовом выступит легендарная группа KISS, которая в обновлённом составе совершает турне по Европе. Многие не могут напеть ни одной песни Kiss, но все прекрасно знают, кто мы такие и как выглядим , сказал недавно в интервью бас-гитарист Kiss Джин Симмонс.
Прекрасное далеко На знаменитом ереванском Вернисаже – уличном рынке арт-сувениров, огромном, с футбольное поле, – один художник продает искусно выточенные из дерева носы.
35 лет назад армейцы впервые\ завоевали бронзу чемпионата СССР. Из той команды в живых остались лишь\ 8 человек\ \ Вспомнить тот сезон мы попросили\ заслуженного тренера России Валерия Шилова и защитника команды\ Константина Меньшикова.