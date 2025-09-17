Городовой / Общество / Мужчинам предложили новый оплачиваемый отпуск: провести его придется не на пляже
Мужчинам предложили новый оплачиваемый отпуск: провести его придется не на пляже

Опубликовано: 17 сентября 2025 15:33
Беременная девушка, семья
Мужчинам предложили новый оплачиваемый отпуск: провести его придется не на пляже
globallookpress/ Andrey Arkusha

Пока идея находится на стадии обсуждения, но уже вызвала позитивный отклик.

В России мужчинам хотят дать оплачиваемый отпуск, чтобы они могли поддержать своих беременных жен.

В Госдуме хотят разрешить мужчинам брать до 5 дней отпуска с 30-й недели беременности жены для того, чтобы помочь ей в ответственный период, пишет Рамблер.

Что еще?

Депутаты Сергей Миронов и Яна Лантратова предложили и другие меры поддержки.

Например, давать многодетным родителям возможность досрочно выходить на пенсию, а также разрешить отпуск по уходу в удобное время для родителей детей-инвалидов.

Почему это важно?

В современном мире часто именно женщинам приходится в одиночку справляться с нагрузками беременности и ухода за ребенком. Однако роль отца тоже важна — и не только финансово.

Автор:
Юлия Аликова
Общество
