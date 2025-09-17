Мужчинам предложили новый оплачиваемый отпуск: провести его придется не на пляже

В России мужчинам хотят дать оплачиваемый отпуск, чтобы они могли поддержать своих беременных жен.
В Госдуме хотят разрешить мужчинам брать до 5 дней отпуска с 30-й недели беременности жены для того, чтобы помочь ей в ответственный период, пишет Рамблер.
Что еще?
Депутаты Сергей Миронов и Яна Лантратова предложили и другие меры поддержки.
Например, давать многодетным родителям возможность досрочно выходить на пенсию, а также разрешить отпуск по уходу в удобное время для родителей детей-инвалидов.
Почему это важно?
В современном мире часто именно женщинам приходится в одиночку справляться с нагрузками беременности и ухода за ребенком. Однако роль отца тоже важна — и не только финансово.